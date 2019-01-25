AK Partili eski milletvekili AYM'ye atandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Osman Ali Feyyaz Paksüt'ün emekliliğe ayrılmasının ardından boşalan üyeliğe Adalet Bakanı Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu'nu atadı.
Seferinoğlu, Erdoğan’ın atadığı dördüncü üye oldu.
Seferinoğlu'nun özgeçmişi şöyle:
25 Temmuz 1969’da Rize Ardeşen’de doğdu. Baba adı Cemal, anne adı Zeyne’dir.
1991 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
23 yıl İstanbul’da serbest avukatlık yapan Seferinoğlu, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AKP'den 26. Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçildi.
Adalet Bakanlığı bakan yardımcılığı görevini yürüttü.
İngilizce ve Arapça bilen Seferinoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Karar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.