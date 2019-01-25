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  3. 25 Ocak 2019 08:09

AK Partili eski milletvekili AYM'ye atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesi üyeliğine Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu'nu atadı.

AK Partili eski milletvekili AYM'ye atandı
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Osman Ali Feyyaz Paksüt'ün emekliliğe ayrılmasının ardından boşalan üyeliğe Adalet Bakanı Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu'nu atadı.

Seferinoğlu, Erdoğan’ın atadığı dördüncü üye oldu.

Seferinoğlu'nun özgeçmişi şöyle:

25 Temmuz 1969’da Rize Ardeşen’de doğdu. Baba adı Cemal, anne adı Zeyne’dir.

1991 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

23 yıl İstanbul’da serbest avukatlık yapan Seferinoğlu, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AKP'den 26. Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

Adalet Bakanlığı bakan yardımcılığı görevini yürüttü.

İngilizce ve Arapça bilen Seferinoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Karar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

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