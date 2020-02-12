AK Partili İBB'den Hasan Kaçan'a 187 bin TL!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) AK Parti tarafından yönetildiği dönemde iktidarı destekleyen sanatçılara milyonlarca lira ödedi. İBB’nin her açıklamasında AK Parti’yi desteklediğini belirten Hasan Kaçan’a da 187 bin TL ödediği ortaya çıktı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre İBB’ye bağlı İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Şirketi 22 Haziran 2016 tarihinde “Heredot Cevdet Sohbetleri Özel Etkinliği” adı altında ihale yaptı. İhaleye tek başına katılan Kaçan’la 93 bin 750 liralık iki ayrı sözleşme imzalandı. Sözleşmelerin imzalanmasının ardından da İBB kasasından Kaçan’a toplam 187 bin 500 liralık ödeme yapıldı.

AK Partili İBB ile Kaçan arasında imzalanan sözleşmenin süresi ise “sekiz gün” olarak belirtildi. Asgari ücretin bin 300 TL olduğu 2016 yılında Belediye kasasından Kaçan’a günlük 23 bin TL ödendi.

"ERDOĞAN EN BÜYÜK LİDERLERDEN"

Hasan Kaçan geçtiğimiz aylarda da bir röportajda kendisine yöneltilen “Erdoğan’ı siyasi lider olarak nasıl buluyorsunuz?” sorusuna, “Cumhurbaşkanımız tarihin görmüş olduğu en büyük liderlerden biri. Bunu şimdi itiraf edemeyenler yıllar sonra edecektir” yanıtını verdi.

44 BİN TL’YE ZİKİR PROGRAMI

AK Parti döneminde İBB’nin zikir programı düzenlediği de ortaya çıktı. İBB, 2018 yılında “Ramazan Organizasyonu Kapsamında Kadir Gecesi Özel Devran Zikir Programı Hizmet Alımı İşi” başlığıyla ihale yaptı. İhaleye tek başına katılan Yedi Nota Ajans Müzik Hizmetleri Şirketi’ne bir gecelik zikir programı düzenlenmesi karşılığında belediye kasasından 44 bin TL’lik ödeme yapıldı.