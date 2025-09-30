  1. Anasayfa
AK Partili isim tutuklanmıştı... Yerine seçilen Başkan Vekili belli oldu

Kırıkkale'de Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un ‘İcbar yoluyla irtikap’ soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi tarafından yapılan oylamada, AK Parti'li Meclis Üyesi Aydın Demirdirek başkan vekili seçildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında, aralarında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da bulunduğu 5 kişi tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı. Tutuklamanın ardından Ahmet Sungur, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Yahşihan Belediye Meclisi tarafından bugün Belediye Başkan Vekilliği görevi için seçim yapıldı. Yahşihan Belediyesi Nikah Salonu'nda yapılan seçimde 15 Belediye Meclisi üyesi arasından, AK Parti'li üyeler Hüseyin Şenol ile Aydın Demirdirek aday oldu. 4 oturum sonucunda 15 oyun 10'unu alan Aydın Demirdirek, Yahşihan Belediye Başkan Vekili seçildi.

Seçimin ardından açıklamada bulunan Demirdirek, bugün sadece kendisinin kazanmadığını, 15 meclis üyesi ve Yahşihan'ın kazandığını söyledi. Demirdirek, "Eğer 6 ay içesinde kanun ve yasalar çerçevesinde başkanımız dönerse, emaneti kendisine teslim ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Hiçbir işçi ve memur arkadaşımız en küçük bir ayrımcılık görmeyecek. Teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)

