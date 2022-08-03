AK Partili Külünk hedef gösterdi: Köklü temizliğin YÖK'ten başlaması şart!

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, KPSS'de soruların çalındığı iddiasıyla ilgili olarak ''YÖK Başkanı suskun, öyleyse bu köklü temizliğin YÖK’ten başlaması şart!'' dedi.

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, KPSS'de soruların çalındığı iddialarına ilişkin olarak, "KPSS soruları üzerindeki şüpheler, Sayın Cumhurbaşkanımızın DDK’yı talimatlandırması ve ÖSYM Başkanının görevden alınması... Demek ki YÖK, çok ciddi anlamda gözden geçirilmek zorunda!" düşüncesini dile getirdi.

Külünk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YÖK ve üzerlerinde kuvvetli şüphe olan üniversite yönetimleri, hem anlayış ve hem de bürokratik planında FETÖ’den arındırılmalıdır. Sızıntı ve saklanmış FETÖ unsurları, gizlendikleri yerlerde Sayın CB’mıza ve Cumhur İttifakı'na karşı kirli operasyonlarına devam etme peşindeler. Açık ve net! Fakat YÖK Başkanı suskun. Öyleyse bu köklü temizliğin YÖK’ten başlaması şarttır." ifadesini kullandı.