  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AK Partili Külünk hedef gösterdi: Köklü temizliğin YÖK'ten başlaması şart!

AK Partili Külünk hedef gösterdi: Köklü temizliğin YÖK'ten başlaması şart!

AK Partili Külünk hedef gösterdi: Köklü temizliğin YÖK'ten başlaması şart!

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, KPSS'de soruların çalındığı iddiasıyla ilgili olarak ''YÖK Başkanı suskun, öyleyse bu köklü temizliğin YÖK’ten başlaması şart!'' dedi.

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, KPSS'de soruların çalındığı iddialarına ilişkin olarak, "KPSS soruları üzerindeki şüpheler, Sayın Cumhurbaşkanımızın DDK’yı talimatlandırması ve ÖSYM Başkanının görevden alınması... Demek ki YÖK, çok ciddi anlamda gözden geçirilmek zorunda!" düşüncesini dile getirdi. 

Külünk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YÖK ve üzerlerinde kuvvetli şüphe olan üniversite yönetimleri, hem anlayış ve hem de bürokratik planında FETÖ’den arındırılmalıdır. Sızıntı ve saklanmış FETÖ unsurları, gizlendikleri yerlerde Sayın CB’mıza ve Cumhur İttifakı'na karşı kirli operasyonlarına devam etme peşindeler. Açık ve net! Fakat YÖK Başkanı suskun. Öyleyse bu köklü temizliğin YÖK’ten başlaması şarttır." ifadesini kullandı. 

KPSS skandalında Yediiklim Yayınevi'nden ilk açıklamaKPSS skandalında Yediiklim Yayınevi'nden ilk açıklamaGüncel
''KPSS soruları çalındı'' iddiası sonrası gündeme bomba gibi düşen video paylaşım: ''Az kaldı!''''KPSS soruları çalındı'' iddiası sonrası gündeme bomba gibi düşen video paylaşım: ''Az kaldı!''Güncel
KPSS sınavına dava açmak isteyenlere kritik uyarıKPSS sınavına dava açmak isteyenlere kritik uyarıGüncel
ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındıÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındıGüncel

 

Etiketler metin külünk yök ösym kpss
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İranlı suikast timinin İstanbul'daki keşif görüntüleri ortaya çıktı
Dünyanın takip ettiği gemi İstanbul'da! Denetim başladı
Kötünün kötüsüne hazır olun! Elektronik her şey duracak, elektrik santralleri tehlikede
Enflasyon açıklandı, Ağustos 2022 kira zam oranı belli oldu
17 yıllık evlilik tek celsede bitti! Ünlü çiftten kötü haber
TÜİK Temmuz ayı tüketici enflasyonunu açıkladı
Sıkı tutunun yine uçuyoruz: Gıda fiyatlarına dev zam bekleniyor
51 yaşındaki Saba Tümer deniz kıyısında uzanıp poz verdi
Kredi kartı ve banka kredisi kullananlar dikkat! Bu 4 milyon kişi arasında siz de olabilirsiniz
Artık onu tanımak imkansız! 93 kilo veren Pelin Öztekin'den çok özel plaj paylaşımları