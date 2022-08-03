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ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı

Resmi Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavında yer aldığının ortaya çıkmasıyla Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermişti.

Etiketler ösym ösym başkanı görevden alma Devlet Denetleme Kurulu Prof. Dr. Halis Aygün
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