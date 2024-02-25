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AK Partili milletvekili Ali İnci trafik kazası geçirdi

AK Partili milletvekili Ali İnci trafik kazası geçirdi
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AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan İnci ile 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Ali İnci idaresindeki otomobil, Ormanköy ışıkları mevkisinde H.B. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada Milletvekili İnci ile diğer sürücü ve araçtaki ikisi çocuk biri kadın 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İnci, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralılar da ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AA

Etiketler ak parti sakarya ali inci trafik kazası
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