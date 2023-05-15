AK Partili Savcı Sayan Meclis'e giremedi
Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa edip AK Parti İzmir 1. Bölge 6. Sıra Milletvekili adayı olan Savcı Sayan son oy oranlarına göre seçilemedi.
Ağrı Belediye Başkanlığı'ndan istifa edip İzmir 1. Bölge 6. Sıra'dan aday gösterilen Savcı Sayan milletvekili olamadı
Son açıklanan verilere göre, AK Parti İzmir'de yüzde 24.99 oy alarak Meclis'e 4 vekil gönderebildi. Bu sonuçlarla Savcı Sayan milletvekili seçilemedi.
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