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AK Partili Savcı Sayan Meclis'e giremedi

AK Partili Savcı Sayan Meclis'e giremedi
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Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa edip AK Parti İzmir 1. Bölge 6. Sıra Milletvekili adayı olan Savcı Sayan son oy oranlarına göre seçilemedi.

Ağrı Belediye Başkanlığı'ndan istifa edip İzmir 1. Bölge 6. Sıra'dan aday gösterilen Savcı Sayan milletvekili olamadı

Son açıklanan verilere göre, AK Parti İzmir'de yüzde 24.99 oy alarak Meclis'e 4 vekil gönderebildi. Bu sonuçlarla Savcı Sayan milletvekili seçilemedi.

Etiketler savcı sayan ak parti milletvekilliği
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