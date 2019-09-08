AK Partili vekilden ''Susamam'' tepkisi

Susamam adlı şarkı, sosyal medyada büyük yankı uyandırması ardından AK Parti’nin hedefinde yer aldı.

Türkiye’nin gündemindeki en önemli sorunlara dair 20 sanatçının bir araya gelerek söz söylediği Susamam adlı şarkı, sosyal medyada büyük yankı uyandırması ardından AK Parti’nin hedefine girdi.

Kendi kullandığı YouTube hesabından şarkıya ilişkin tepki içeren bir video yayınlayan Dağ, özellikle tutuklu gazetecilere dair bölüm için, “Eğer bizi ziyaret ederlerse, eğer adreslerini verirlerse ben de onları ziyaret etmek isterim, onlarca haksız oldukları halde yazan, bizim hakkımızda bir takım yalan yanlış bir takım haberler yazan onlarca gazeteci, onlarca da gazete gösteririm” ifadelerini kullandı.

Dağ, kişisel Twitter hesabından yayınladığı videoya ilişkin paylaşımında da, “Sanat, provokasyonun ve siyasi manipülasyonun aracı olmamalıdır. #Susamam diyenlerin Türkiye'nin en kritik dönemlerinde nasıl lâl olduğunu çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.