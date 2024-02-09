AK Parti'nin Kars ilçe belediye başkan adayları açıklandı

AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Kars'ta ilçe belediye başkan adaylarını belirledi.

Kars Merkez’de Cumhur İttifakı Adayı Prof. Dr. Ötüken Senger’e destek veren AK Parti, 7 Akyaka Ergüder Toptaş, Arpaçay Zeki Elma, Digor Nebi Kerenciler, Kağızman Nuri Turan, Sarıkamış Medeni Çetinkaya , Selim Coşkun Altun Susuz Murat Uray Digor Dağpınar Beldesi’nde Ömer Vargün ile seçime girecek.



AK Parti’nin Kars’ta 7 ilçe ve 1 belde de adaylarının belirlemesi sonrasında adaylar da seçim çalışmalarına başladı.

İHA