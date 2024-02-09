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AK Parti'nin Kars ilçe belediye başkan adayları açıklandı

AK Parti'nin Kars ilçe belediye başkan adayları açıklandı
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AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Kars'ta ilçe belediye başkan adaylarını belirledi.

Kars Merkez’de Cumhur İttifakı Adayı Prof. Dr. Ötüken Senger’e destek veren AK Parti, 7 Akyaka Ergüder Toptaş, Arpaçay Zeki Elma, Digor Nebi Kerenciler, Kağızman Nuri Turan, Sarıkamış Medeni Çetinkaya , Selim Coşkun Altun Susuz Murat Uray Digor Dağpınar Beldesi’nde Ömer Vargün ile seçime girecek.

AK Parti’nin Kars’ta 7 ilçe ve 1 belde de adaylarının belirlemesi sonrasında adaylar da seçim çalışmalarına başladı.

İHA

Etiketler ak parti kars adayları yerel seçim
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