AK Parti'nin meclis üyesi listesinde Hüsnü Şenlendirici sürprizi
İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, AK Parti'den birinci sıra meclis üyesi adayı oldu.
Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, Bergama’da AK Parti’nin meclis üyesi listesinde yer aldı.
Egedesonsöz'de yer alan habere göre Hüsnü Şenlendirici Bergama’da Cumhur İttifakı’nın meclis üyesi listesinde yer alacak.
Kınık Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Bergama Adayı Sadık Doğruer’in listesinde yer alması beklenen Şenlendirici'ye birinci sıradan yer verilmesi bekleniyor.
Şenlendirici, birinci sıradan Bergama Belediye Meclis üyesi seçilmesi halinde, doğrudan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi de seçilmiş olacak.
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