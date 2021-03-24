AK Parti'nin sattığı köy malları yargıda

AK Parti Bergama Belediyesi tarafından 19 adet tarla vasfındaki köy arazisinin satışa çıkarılmasına ilişkin dava açıldı.

AKP’li Bergama Belediyesi tarafından 6360 sayılı Bütünşehir Yasası’yla birlikte mülkiyetleri Bergama Belediyesine devredilen,toplam 831 bin 938,56 metrekare büyüklüğünde 19 adet tarla vasfındaki köy arazisinin satılmasına tepkiler sürüyor.CHP ve İYİ Parti Bergama İlçe Örgütleri de tepkiler sonrası Bergama Adliyesi’ne giderek kararla ilgili İzmir İdare Mahkemesine iptal için dava açtı.



CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz yaptığı açıklamada, “Mecliste alınan arazi satışlarına karşı itirazımızı yapmak üzere meclis üyelerimiz ile birlikte burada toplandık. Köylünün atasından kalan, bizlere emanet olan bu yerlerin gelecek kuşaklara bırakılması için hukuki mücadelemizi başlatıyoruz. Köylülerimiz de bireysel davalar açmak için hazırlanıyorlar. Konuyla ilgili hukukçu arkadaşlarımız yöre köylüsü ile bir araya gelecek” diye konuştu.

Çamköy Muhtarı Muammer Sezer ise, “Biz bu toprakların bekçisiyiz. Bu araziler satılamaz. Ben satarım deniyor, satamazsın kardeşim. Satamazsın. Bu döner, bu hoş bir şey değil. Bu dava için bize destek verenlere teşekkür ediyorum. Kazanacağımızdan eminim. Belediye başkanına buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Sayın başkan bu satma sevdasından vazgeç” dedi.

Çitköy Muhtarı Zeki Boz da, “Bu tarlalar bize atalarımızdan emanet. Bu arazilerin kamunun elinden çıkıp, para babalarının malı olmasını istemiyoruz. Buraları köyümüzde çiftçilik yapan insanların hizmetine sunulsun. Haklı mücadelemizde bize kim destek oluyorsa onun elini tutuyoruz. Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

BirGün Gazetesi