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AK Parti'nin yerel seçim şarkısı görücüye çıktı

AK Parti'nin yerel seçim şarkısı görücüye çıktı
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İstanbul adayı Murat Kurum'un isminin de resmen açıklandığı tanıtım töreninde yeni seçim şarkısı da dinletildi.

AK Parti'nin 11 büyükşehir ve 15 ildeki belediye başkan adayları resmen açıklandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan aday tanıtım toplantısında adayların isimlerini tek tek duyurdu.

YENİ SEÇİM ŞARKISI: "HEP İLERİ HEP AK PARTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları tek tek açıklayıp sahne çağırırken; fonda da AK Parti'nin yeni seçim şarkısı da ilk kez görücüye çıktı. "Hep yeni hep ileri AK Parti" nakaratıyla söylenen şarkının sözleri de dikkat çekti.

 İşte AK Parti'nin yeni seçim şarkısının sözleri:

"Biz bir bir bir arya gelelim
Sen ben yok hep biz diyelim
Yeniden en güçlü olsun diye Türkiyem
Hep yeni hep ileri AK Parti

Yan yana can cana el ele verelim
Canımızdan daha çok çok çok sevelim
O titreten gücünü bulsun diye Türkiyem
Hep yeni hep ileri AK parti

Gücünün doruğunda düşmanın kabusunda mazlumun duasında olsun diye Türkiyem
Hep yeni hep ileri AK Parti
Her zaman her yerde nehirden denize, zaferden zafere koşsun diye Türkiyem
Hep yeni hep ileri AK Parti"

Etiketler seçim şarkı AK Parti
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