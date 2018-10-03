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  3. 03 Ekim 2018 09:32

Akademik yıl açılışı, Cumhurbaşkanlığı'nda yapılacak

Cumhurbaşkanlığı, üçüncü kez akademik yıl açılış törenine sahne olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende 2 bin akademisyene seslenecek.

Akademik yıl açılışı, Cumhurbaşkanlığı'nda yapılacak
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Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak 2018-2019 Akademik Yıl Açılış Töreni’ne Erdoğan’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 180’e yakın devlet ve vakıf üniversitesinin rektörü, dekanlar ve yaklaşık 2 bin akademisyen katılacak.

Açılış törenine üniversite sınavında dereceye giren öğrenciler de davet edildi. Erdoğan’ın törende Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında YÖK tarafından belirlenen yeni ‘Araştırma Üniversiteleri’ni açıklaması da planlanıyor.

Erdoğan, ayrıca törende YÖK tarafından bu yıl ikinci kez verilen Üstün Başarı Ödülleri’ne layık görülen akademisyenlere ödüllerini takdim edecek.

 

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