Akademisyen Anne Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal Balıkesir'de

Sosyal medyada özellikle annelerin sorunlarına çözümler getiren Doç. Dr. Kangal hem soruları cevaplayacak hem de kitaplarını imzalayacak.

Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaptığı paylaşımlar ile sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasına giren Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal herkes tarafından bilinen ismi ile Akademisyen Anne Balıkesir’de okuyucuları bir araya geliyor. 26 Şubat Cumartesi saat 14’de Tenzile Erdoğan Kadın Yaşam Merkezinde gerçekleşen proğramda Akademisyen Anne “Değerler Eğitimini” anlatacak.

Doç. Dr. Kangal etkinliğin ardından kitaplarını imzalayacak…