Akaryakıt için rekor zam iddiası: ''46 TL olacak!''

Seçmlerin ardından sonu gelmeyen zam yağmurları ve ÖTV düzenlemesi ile Cumhuriyet tarihi rekorlarını peş peşe kıran benzin, motorin ve LPG fiyatları için kabus senaryosu açıklandı.

Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, kendisine ait YouTube kanalında ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve özellikle akaryakıt fiyatlarının patlama yapma ihtimalinin olduğunu söyledi.

"Ayın 3'ü itibariyle ekonomimiz için çok önemli rakamlar geldi. Artık emniyet kemerlerini takma zamanı geldi. 46 rakamı gerçek. Bu 46'nın detaylarını size anlatacağım" diyen Zelyut "Motorin 36 lira şu anda, resmi enflasyon beklentisi bir yüzde 29 daha gelecek. Buna göre, 46 lira motorinle karşılaşacaksınız. Dolar TL olarak da 31, 32.5 beklentim bir tık daha yukarı çekiliyor. Kurda da bu rakamlar karşımıza çıkarsa Allah yardımcımız olsun." dedi.

Zelyut yorumunda şu ifadeleri kullandı:

"Ayın 3'ü itibariyle ekonomimiz için çok önemli rakamlar geldi. Artık emniyet kemerlerini takma zamanı geldi. 46 rakamı gerçek. Bu 46'nın detaylarını size anlatacağım. Dış ticaret ve enflasyon verileri geldi. Bu dış ticaret rakamları doları borsayı etkileyecek. Bu 46 nereden çıktı gelin bakalım. Değerli arkadaşlarım ayın 3'ünde Dolar TL'yi etkileyecek çok önemli iki ekonomik veri geldi. Kurun nereye gideceği borsanın ne olacağı bu verilere bağlı.



Dış ticaret rakamlarına baktığımızda İhracat 20 milyar 93 milyon Dolar, ithalat 32 milyar 476 milyon Dolar olmuş. Şimdi karşınızdaki ana muhalefet lideri güçlü olmayınca haliyle siz Allah ne verdiyse 'zam ya da vergi' diyorsunuz. Ama masrafı kısacak iş yapmıyorsunuz. Sayın Şimşek'in getirdiği bir tasarruf genelgesi var ama bakın onun da yaşama geçmeyeceğini göreceğiz.

Dolara talep baskısı artacak. Körfez'den gelen sermaye tampon olarak çalışsa da beklenenden önce eriyeceğine inanıyorum. Haliyle bu enflasyon rakamı bu tamponların tükenmesine ve enflasyonun yukarı tırmanacağı tezimizi güçlendirecek.



Motorin 36 lira şu anda, resmi enflasyon beklentisi bir yüzde 29 daha gelecek. Buna göre, 46 lira motorinle karşılaşacaksınız. Dolar TL olarak da 31, 32.5 beklentim bir tık daha yukarı çekiliyor. Kurda da bu rakamlar karşımıza çıkarsa Allah yardımcımız olsun."

Petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününe dört ayın zirvesinde başladı. Brent ham petrol vadeli işlemleri asya seansında 25 sent artışla varil başına 86,49 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas(WTI) tipi ham petrol yüzde 0,3 artışla varil başına 83,05 dolar oldu.

Benzin, motorin ve LPG'ye yeni zam ufukta görüldü

Seçimlerin ardından zamla yatıp, zamla kalkan Türkiye akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinin rekorlarını peş peşe kırmıştı.

Artık "zamsız" bir günün geçmediği Türkiye'de araç sahipleri, Haziran ve Temmuz ayının her haftasında akaryakıt fiyatlarına gelen yeni zamlarla adeta araç sahibi olduklarına pişman olmuştu.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan ve akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin artırılmasına ilişkin kararın ardından rekor seviyeye yükselen benzin, motorin ve LPG'de zam yağmuru tüm hızıyla sürüyor.

Hem Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş hem de döviz kurunun Türk Lirası karşısındaki zirve seyriyle rekora doymayan benzin, motorin ve LPG fiyatlarına ufukta yine zam gözüktü.

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

Kötü haber yurtdışından geldi

OPEC+ kesintileriyle petrol primlerini artırdı, dört ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Petrol fiyatları, önde gelen üreticiler Suudi Arabistan ve Rusya'nın küresel piyasaları daha da sıkılaştırmak ve fiyatları desteklemek için arzı bir ay daha düşük tutma sözü vermesinin ardından primini artırarak Nisan ortasından bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Brent ham petrol vadeli işlemleri asya seansında 25 sent artışla varil başına 86,49 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas(WTI) tipi ham petrol %0,3 artışla varil başına 83,05 dolar oldu.

Cuma gününü 86,24 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 86,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,75 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük ihracatçısı Suudi Arabistan Perşembe günü günlük 1 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini Eylül sonuna kadar uzattı ve bunun ötesine uzatılabileceğini veya derinleştirilebileceğini ekledi. Krallığın Eylül ayı üretimi yaklaşık 9 milyon varil olacak.

İşte güncel akaryakıt fiyatları

Bugün için akaryakıt fiyatlarında şimdilik herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmazken, brent petrolün 86 Dolar'ı aşması araç sahiplerine "yeni zam yolda" dedirtti.

7 Ağustos Pazartesi itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:



Adana

Benzin fiyatı: 37,10 TL

Motorin fiyatı: 37,41 TL

LPG fiyatı: 16,07 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 37,04 TL

Motorin fiyatı: 37,43 TL

LPG fiyatı: 16,30 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 36,61TL

Motorin fiyatı: 35,95 TL

LPG fiyatı: 16,67 TL



Antalya

Benzin fiyatı: 37,26 TL

Motorin fiyatı: 37,68 TL

LPG fiyatı: 16,63 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 36,79 TL

Motorin fiyatı: 37,19 TL

LPG fiyatı: 16,42 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 36,79 TL

Motorin fiyatı: 37,26 TL

LPG fiyatı: 16,30 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 37,29 TL

Motorin fiyatı: 37,66 TL

LPG fiyatı: 16,04 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 36,73 TL

Motorin fiyatı: 37,22 TL

LPG fiyatı: 16,40 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 36,92 TL

Motorin fiyatı: 37,31 TL

LPG fiyatı: 15,94 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 36,11 TL

Motorin fiyatı: 36,45 TL

LPG fiyatı: 16,63 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 36,74 TL

Motorin fiyatı: 37,14 TL

LPG fiyatı: 16,45 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 37,05 TL

Motorin fiyatı: 37,43 TL

LPG fiyatı: 16,10 TL

Kars

Benzin fiyatı: 37,09 TL

Motorin fiyatı: 37,60 TL

LPG fiyatı: 16,45 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 36,87 TL

Motorin fiyatı: 37,32 TL

LPG fiyatı: 16,48 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 37,04 TL

Motorin fiyatı: 37,48 TL

LPG fiyatı: 16,68 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 36,86 TL

Motorin fiyatı: 37,36 TL

LPG fiyatı: 16,42 TL