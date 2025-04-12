Akaryakıtta indirim furyası bitti; yine zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen indirimlerin ardından benzin ve motorinin fiyatı 45 TL'nin altına gerilemişti. Ancak araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü. Bu gece yarısı itibariyle benzine zam yapılması bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş ile birlikte Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim gelmişti.

8 Nisan Salı itibaren geçerli olmak üzere LPG (otogaz) fiyatlarına 80 kuruş, 9 Nisan Çarşamba itibariyle motorinde 2 TL 64 kuruş, dün de benzine 2 TL 24 Kuruş indirim yapılmıştı. İndirim fırtınası bununla da sınırlı kalmadı ve bugün itibariyle ( 11 Nisan Cuma ) geçerli olmak benzine 1 TL 32 Kuruşluk yeni bir indirim daha geldi.

Böylece büyükşehirlerde benzin ve motorin fiyatları 45 TL’nin altına düştü.

BENZİNE ZAM GELİYOR

Ancak araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 82 kuruş zam yapılacak.

İşte 12 Nisan Cumartesi günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,89 TL

Motorin fiyatı: 45,06 TL

LPG fiyatı: 28,90 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,32 TL

Motorin fiyatı: 44,31 TL

LPG fiyatı: 28,99 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,25 TL

Motorin fiyatı: 45,41 TL

LPG fiyatı: 28,95 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,01 TL

Motorin fiyatı: 46,14 TL

LPG fiyatı: 29,44 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,22 TL

Motorin fiyatı: 46,43 TL

LPG fiyatı: 28,55 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,09 TL

Motorin fiyatı: 45,32 TL

LPG fiyatı: 28,34 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,65 TL

Motorin fiyatı: 45,82 TL

LPG fiyatı: 28,06 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,85 TL

Motorin fiyatı: 46,02 TL

LPG fiyatı: 28,13 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,97 TL

Motorin fiyatı: 46,13 TL

LPG fiyatı: 29,48 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,33 TL

Motorin fiyatı: 45,50 TL

LPG fiyatı: 28,78 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,69 TL

Motorin fiyatı: 45,87 TL

LPG fiyatı: 29,68 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,64 TL

Motorin fiyatı: 45,80 TL

LPG fiyatı: 28,55 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,69 TL

Motorin fiyatı: 45,84 TL

LPG fiyatı: 29,25 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,68 TL

Motorin fiyatı: 45,84 TL

LPG fiyatı: 28,87 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,33 TL

Motorin fiyatı: 46,48 TL

LPG fiyatı: 29,86 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor