  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Akaryakıtta indirim furyası bitti; yine zam geliyor

Akaryakıtta indirim furyası bitti; yine zam geliyor

Akaryakıtta indirim furyası bitti; yine zam geliyor
Güncelleme:

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen indirimlerin ardından benzin ve motorinin fiyatı 45 TL'nin altına gerilemişti. Ancak araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü. Bu gece yarısı itibariyle benzine zam yapılması bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş ile birlikte Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim gelmişti. 

8 Nisan Salı itibaren geçerli olmak üzere LPG (otogaz) fiyatlarına 80 kuruş, 9 Nisan Çarşamba itibariyle motorinde 2 TL 64 kuruş, dün de benzine 2 TL 24 Kuruş indirim yapılmıştı. İndirim fırtınası bununla da sınırlı kalmadı ve bugün itibariyle ( 11 Nisan Cuma ) geçerli olmak benzine 1 TL 32 Kuruşluk yeni bir indirim daha geldi.

Böylece büyükşehirlerde benzin ve motorin fiyatları 45 TL’nin altına düştü.

BENZİNE ZAM GELİYOR

Ancak araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 82 kuruş zam yapılacak.

İşte 12 Nisan Cumartesi günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,89 TL
Motorin fiyatı: 45,06 TL 
LPG fiyatı: 28,90 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,32 TL
Motorin fiyatı: 44,31 TL 
LPG fiyatı: 28,99 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,25 TL 
Motorin fiyatı: 45,41 TL
LPG fiyatı: 28,95 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,01 TL
Motorin fiyatı: 46,14 TL
LPG fiyatı: 29,44 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,22 TL
Motorin fiyatı:  46,43 TL
LPG fiyatı: 28,55 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,09 TL
Motorin fiyatı: 45,32 TL
LPG fiyatı: 28,34 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,65 TL
Motorin fiyatı: 45,82 TL
LPG fiyatı: 28,06 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,85 TL
Motorin fiyatı: 46,02 TL
LPG fiyatı: 28,13 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,97 TL 
Motorin fiyatı: 46,13 TL
LPG fiyatı: 29,48 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,33 TL 
Motorin fiyatı: 45,50 TL
LPG fiyatı: 28,78 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  44,69 TL 
Motorin fiyatı: 45,87 TL
LPG fiyatı: 29,68 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,64 TL
Motorin fiyatı: 45,80 TL
LPG fiyatı: 28,55 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,69 TL 
Motorin fiyatı: 45,84 TL
LPG fiyatı: 29,25 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,68 TL 
Motorin fiyatı: 45,84 TL
LPG fiyatı: 28,87 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,33 TL 
Motorin fiyatı: 46,48 TL
LPG fiyatı: 29,86 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

text-ad
Etiketler akaryakıt benzin zam indirim motorin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yamantürk'ten olay sözler: ''Ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım'' Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yamantürk'ten olay sözler: ''Ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım'' Kırmızı bültenli suç örgütü lideri Türkiye'de enselendi Kırmızı bültenli suç örgütü lideri Türkiye'de enselendi Rusya'daki 3 bin metrelik dev yanardağ faaliyete geçti Rusya'daki 3 bin metrelik dev yanardağ faaliyete geçti Baharı bekleyenlere müjde! Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar artacak Baharı bekleyenlere müjde! Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar artacak Danla Bilic eski sevgilisinin saldırısına uğradı; KADES'ten yardım istedi Danla Bilic eski sevgilisinin saldırısına uğradı; KADES'ten yardım istedi İstanbul'da 4 katlı binanın önünde korkutan patlama: Yaralılar var İstanbul'da 4 katlı binanın önünde korkutan patlama: Yaralılar var Şirketine kayyum atanan Hasan İmamoğlu'ndan ilk açıklama Şirketine kayyum atanan Hasan İmamoğlu'ndan ilk açıklama Van'da sokak ortasında akılalmaz hırsızlık! Van'da sokak ortasında akılalmaz hırsızlık! Danla Bilic'in darbedildiği anlar kamerada: Önce tokat sonra yumruk attı! Danla Bilic'in darbedildiği anlar kamerada: Önce tokat sonra yumruk attı! İntihara kalkışan kişi özel harekat tarafından vuruldu İntihara kalkışan kişi özel harekat tarafından vuruldu
''Beyaz kabus'' bir ilimizi esir aldı: Yüzlerce kişi mahsur kaldı ''Beyaz kabus'' bir ilimizi esir aldı: Yüzlerce kişi mahsur kaldı DEM Parti'nin Erdoğan'dan ne istediği ortaya çıktı: İşte 13 maddelik talep listesi DEM Parti'nin Erdoğan'dan ne istediği ortaya çıktı: İşte 13 maddelik talep listesi Doktorların WhatsApp grubundaki mesajlar tepki çekti! Görevden alındılar Doktorların WhatsApp grubundaki mesajlar tepki çekti! Görevden alındılar İstanbul'da sevgili dehşeti: Kız arkadaşını bıçaklayıp, annesini öldürdü İstanbul'da sevgili dehşeti: Kız arkadaşını bıçaklayıp, annesini öldürdü Salça bidonlarının içinden bakın ne çıktı Salça bidonlarının içinden bakın ne çıktı Sınırda hareketlilik sürüyor: Yıllar sonra vatanlarına kavuştular Sınırda hareketlilik sürüyor: Yıllar sonra vatanlarına kavuştular Beşiktaş'ın borcu dudak uçuklattı Beşiktaş'ın borcu dudak uçuklattı Türkiye'yi karış karış gezen Polonyalı çift o ilimize hayran kaldı Türkiye'yi karış karış gezen Polonyalı çift o ilimize hayran kaldı Denizli'de korkutan deprem Denizli'de korkutan deprem