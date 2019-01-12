Dedikodusu bile yetti ! Aranan listelerde çıktı...
Dedikodusu bile yetti ! Aranan listelerde çıktı...
HÜDA PAR'dan flaş yerel seçim kararı
HÜDA PAR'dan flaş yerel seçim kararı
15 ilde düğmeye basıldı ! Taksicilere ceza yağdı
15 ilde düğmeye basıldı ! Taksicilere ceza yağdı
İstanbul'da tren kazası ! Yaralılar var
İstanbul'da tren kazası ! Yaralılar var
Teröristlerle sıcak temas: 2 terörist öldürüldü
Teröristlerle sıcak temas: 2 terörist öldürüldü
Erdoğan açıklamıştı ! Bu illere piyango vurdu
Erdoğan açıklamıştı ! Bu illere piyango vurdu
Sarıyer'de asit paniği ! Nefes alamıyorlar...
Sarıyer'de asit paniği ! Nefes alamıyorlar...
Makedonya'nın ismi değişti ! İşte ülkenin yeni ismi...
Makedonya'nın ismi değişti ! İşte ülkenin yeni ismi...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 12 Ocak 2019 12:00

Akdeniz'de korkutan deprem !

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de korkutan deprem !
A+ A-

Akdeniz'de Muğla'nın Dalaman açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerleşim yerlerinde hissedilmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, depremin en yakın nokta olan Muğla'nın Dalaman ilçesine 21,64 kilometre mesafede meydana geldiğini kaydetti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise bugün saat 10.23'te, Muğla'nın Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçeleri açıklarında kaydedildiği belirtilen depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu. Yerin 28,7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, kıyı şeridinde hissedilmediği belirtildi.

deprem , akdeniz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM