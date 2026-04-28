  3. Akılalmaz cinayetin sırrı çözüldü: TikTok'ta sahte kadın hesabıyla tuzağa düşürüp öldürmüş!

Diyarbakır’da işlenen cinayette kan donduran ayrıntı. Katil zanlısının çocukluk arkadaşını TikTok'ta açtığı sahte bir kadın profiliyle tuzağa çekerek öldürdüğü ortaya çıktı. Mahkeme katil zanlısına geçmişteki bir husumet nedeniyle "haksız tahrik" indirimi uygulayarak 22 yıl hapis cezası verdi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Lalebey Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl gerçekleşen ve çocukluk arkadaşları arasındaki husumeti kanlı bir finale taşıyan cinayet davası sonuçlandı. Arkadaşı O.K.’yı TikTok üzerinden kurduğu bir planla pusuya düşüren Y.Ö., 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kayıtlarına yansıyan bilgilere göre olay, sanık Y.Ö.’nün sevgilisine ait telefon üzerinden açtığı "Rabia" isimli sahte bir TikTok hesabı ile başladı. Husumetli olduğu çocukluk arkadaşı O.K. ile bu hesap üzerinden bir kadınmış gibi yazışan sanık, arkadaşını Meryem Ana Kilisesi yakınlarındaki bir noktaya buluşmaya çağırdı.

Silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan O.K., hastaneye kaldırılmadan önce ve hastanedeki son anlarında saldırganın kimliğini açıkladı. Olay yerinde müdahale eden polis memurları ve hastanede kardeşini öpen ağabeyi, O.K.’nın son nefesinde "Abi beni Y.Ö. vurdu, bana tuzak kurdular" dediğini mahkemede beyan etti.

Sanık suçlamaları reddedip Irak’ta olduğunu iddia etse de, mahkeme heyeti dijital delilleri sundu. Sanığın sevgilisinin telefonuna gönderilen üç ayrı TikTok doğrulama kodu, suçun planlı işlendiğini kanıtladı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki dijital incelemeler ve tanık beyanlarını birlikte değerlendirerek, sanığın sevgilisine ait telefon üzerinden TikTok hesabına giriş yaptığına ve bu sırada üç ayrı doğrulama kodunun gönderildiğine dikkat çekti. Kararda, O.K.’ın olaydan kısa süre önce "Rabia" isimli sahte bir kullanıcıyla yazıştığı ve bu hesap üzerinden buluşma noktasına çağrıldığı belirtildi.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında mahkeme, Y.Ö.'i "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak eylemin geçmişte yaşanan bıçaklama olayı nedeniyle haksız tahrik altında işlendiği kanaatine varılarak ceza 22 yıla indirildi. Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulanmadı. Ayrıca ruhsatsız silah kullanma suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

 

 

Etiketler diyarbakır cinayet tiktok tuzak sahte hesap tiktok tuzağı sur sahte profil ağır ceza haksız tahrik indirimi
