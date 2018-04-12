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  3. 12 Nisan 2018 23:03

Akın akın göç ediyorlardı... İlk hamle geldi !

Iğdır'da göçmenler için kurulacak olan Geçici Geri Gönderme Merkezi'nin yeri belli oldu.

Akın akın göç ediyorlardı... İlk hamle geldi !
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Iğdır’a kurulması planlanan “Geçici Geri Gönderme Merkezi” hakkında Iğdır Valiliği yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Ülkemizde yakalanan göçmenlerin ülkelerine iade işlemleri yapılana kadar ilimizde 'Geçici Geri Gönderme Merkezi' kurulması kararlaştırılmıştır. Merkezin kurulması Başbakanlık AFAD Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede 5 bin kişilik merkezin kurulması için gerekli çalışmalar başlatılmış olup, ilimiz Doğubeyazıt-Iğdır karayolu güzergahında bulunan Erhacı bölgesinde göçmenler için 'Geçici Geri Gönderme Merkezi' kurulma faaliyetine başlanmıştır.

MERKEZ DIŞINA İZİN YOK

Söz konusu göçmenlerin merkez içerisindeki iş ve işlemleri yürütülecek, ülkelerine iade işlemleri yapılana kadar merkezde barınma, yeme, içme, sağlık işlemleri yapılacak olup, hiçbir şekilde merkez dışına çıkmalarına müsaade edilmeyecektir” denildi.

İHA

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