Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında koronavirüs vakası

Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED) Başkanı Sabahat Aslan, "Akkuyu Nükleer Santral inşaatında, Covid-19 salgınında bile halkın sağlığını hiçe sayanlar ilerde Akkuyu Nükleer santralinin tehlikelerini önlemeyecekleri açıktır" tepkisi verdi.

Nükleer santrallerin çevre ve insan sağlığına çok ciddi zararlar vermeye devam ettiğini vurgulayan Aslan, “Nükleer santrallerin çok büyük ve geri dönülmez bir çevre kirliliği ve çok yüksek toplumsal maliyetler yarattığı bilimsel olarak kanıtlamıştır. Çernobil felaketinin 34.yılında dünya hala Çernobil Nükleer Santralinden yayılan radyasyon felaketinin tüm yıkıcılığını yaşamaya devam etmektedir. Çernobil felaketinin verdiği 34 yıllık ekonomik ve sosyal zararların hesabı yapılamıyor. Çernobil felaketinden kaynaklı Dünyada yaklaşık 1 milyon insan öldü ve insanlar halen ölmeye devam etmektedir. Dünya tarihinin en büyük nükleer santral felaketlerinden biri de11 Mart 2011 tarihinde Japonya da meydana gelen 9 şiddetindeki depremden sonra Fukuşima Nükleer Santralinde meydana gelmiştir. Bu felaketin sonucunda, atmosfere yayılan radyasyonla, dünya bir nükleer (radyasyon) felaketine dönüşmüştür. Bu felaketle yayılan radyasyon Çernobil felaketinde yayılan radyasyonun 6,5 katı atmosfere, tarıma, yerleşim alanlarına ve denize yayılmıştır” dedi.

SANTRAL FAY HATTINA YAKIN

Akkuyu Nükleer Santralinin Sahibinin ve denetleyenin Rusya olacağı, dünyada denenmemiş VVER1200 nükleer reaktör modeli ile, hareketli Ecemiş fay hattına yakın, deprem bölgesinde Zemininde çatlak oluşumuna rağmen inşaatına devam edilen Akkuyu Nükleer Santralinin taşıyacağı riskler açısından, ülkemiz ve dünya için ilerde çok büyük ekonomik ve sosyal felaketlerin kaynağı olacaktır” diye konuştu.

İNŞAAT HALKIN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Koronavirüs salgını sürerken ve işçiler arasında koronavirüs vakası görülmüşken inşaatın durdurulmamasına teoki gösteren Aslan, “Dünyada ve Ülkemizde Covid-19 salgını tehlikesi devam ederken Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında yaklaşık 6 bin kişi çalışmaktadır. Bu çalışanların arasında bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanlar arasında hastalık yayma riski mevcut iken ve Rusya’da Covid-19 hasta sayısı ve hastalığın yayılma oranı yüksek iken, Rusya Başbakanının Covid-19 testi pozitif iken Rusya’dan Akkuyu’ya halen çalışacak işçi getirilmeye devam ediliyor olup, halkın sağlığı hiçe sayılmaktadır. Akkuyu Nükleer Santrali projesinin uluslararası sözleşmesi, hazırlanan raporları ve sürdürülen inşaatı antidemokratik, hukuksuz ve bilimsel kriterlerden uzaktır. Halkın, yerel yönetimlerin ve bilim insanların, meslek odalarının tüm itirazlarına rağmen inşaatı devam etmektedir. Akkuyu Nükleer Santral inşaatında, Covid-19 salgınında bile halkın sağlığını hiçe sayanlar ilerde Akkuyu Nükleer santralinin tehlikelerini önlemeyecekleri açıktır. Kamunun sağlığı açısından Akkuyu Nükleer santral inşaatının derhal durdurulmasını ve projeden vazgeçilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.