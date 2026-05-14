AKOM açıkladı: İstanbul'da sağanak yağışlara iki günlük mola!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugün etkili olan yağışların yerini iki günlük bahar havasına bırakacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları önümüzdeki günlerde bekleyen sıcaklık değişimleri ve yağış geçişleri konusunda uyardı. Bugün öğle saatlerine kadar sürecek yağışlı havanın ardından, Cuma ve Cumartesi günleri termometrelerin 24°C’ye kadar yükselmesi bekleniyor. Ancak bu bahar havası kısa süreli olacak; Pazar günü itibarıyla serin ve yağışlı bir sistem kenti yeniden etkisi altına alacak.

Cuma ve cumartesi güneş yüzünü gösterecek

AKOM verilerine göre 15 Mayıs Cuma günü gökyüzü parçalı bulutlu, sıcaklık ise 21°C seviyelerinde seyredecek. Haftanın en sıcak günü olması beklenen 16 Mayıs Cumartesi günü ise az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor. İstanbulluların güneşin tadını çıkarabileceği bu iki günde herhangi bir yağış öngörülmüyor.

Pazar günü sağanak geri dönüyor

Hafta sonunun tadını çıkarmak isteyenler için pazar günü planları yağmura takılabilir. 17 Mayıs Pazar günü itibarıyla metrekareye 10 kilograma kadar yağış düşmesi ve sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi bekleniyor. Yeni haftanın ilk günlerinde de (Pazartesi-Çarşamba) aralıklı yağmurların devam edeceği ve çarşamba günü sıcaklığın 17°C’ye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

