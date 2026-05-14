  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AKOM açıkladı: İstanbul'da sağanak yağışlara iki günlük mola!

AKOM açıkladı: İstanbul'da sağanak yağışlara iki günlük mola!

AKOM açıkladı: İstanbul'da sağanak yağışlara iki günlük mola!
Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugün etkili olan yağışların yerini iki günlük bahar havasına bırakacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları önümüzdeki günlerde bekleyen sıcaklık değişimleri ve yağış geçişleri konusunda uyardı. Bugün öğle saatlerine kadar sürecek yağışlı havanın ardından, Cuma ve Cumartesi günleri termometrelerin 24°C’ye kadar yükselmesi bekleniyor. Ancak bu bahar havası kısa süreli olacak; Pazar günü itibarıyla serin ve yağışlı bir sistem kenti yeniden etkisi altına alacak.

Cuma ve cumartesi güneş yüzünü gösterecek

AKOM verilerine göre 15 Mayıs Cuma günü gökyüzü parçalı bulutlu, sıcaklık ise 21°C seviyelerinde seyredecek. Haftanın en sıcak günü olması beklenen 16 Mayıs Cumartesi günü ise az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor. İstanbulluların güneşin tadını çıkarabileceği bu iki günde herhangi bir yağış öngörülmüyor.

Pazar günü sağanak geri dönüyor

Hafta sonunun tadını çıkarmak isteyenler için pazar günü planları yağmura takılabilir. 17 Mayıs Pazar günü itibarıyla metrekareye 10 kilograma kadar yağış düşmesi ve sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi bekleniyor. Yeni haftanın ilk günlerinde de (Pazartesi-Çarşamba) aralıklı yağmurların devam edeceği ve çarşamba günü sıcaklığın 17°C’ye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugün etkili olan yağışların yerini iki günlük bahar havasına bırakacağını açıkladı.

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! Hava buz kesecek, kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor!Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! Hava buz kesecek, kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor!Yaşam

 

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

İçişleri Bakanlığı'ndan sel alarmı: Çok sayıda ilimizi sağanak vuracak!
İçişleri Bakanlığı'ndan sel alarmı: Çok sayıda ilimizi sağanak vuracak!
Dünyanın en iyi Türk yemekleri açıklandı: Listenin zirvesinde sürpriz var!
Dünyanın en iyi Türk yemekleri açıklandı: Listenin zirvesinde sürpriz var!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kazakistan'da ''Dombra'' sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kazakistan'da ''Dombra'' sürprizi
Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali tarihi belli oldu: 3 isim birden gidiyor...
Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali tarihi belli oldu: 3 isim birden gidiyor...
Doğa yeniden canlandı! Bahar yağmurlarıyla kuraklıktan eser kalmadı
Doğa yeniden canlandı! Bahar yağmurlarıyla kuraklıktan eser kalmadı
Türkiye'nin turizm cennetini ''bok'' ettiler! Mide bulandıran skandala 2,5 milyon TL ceza kesildi
Türkiye'nin turizm cennetini ''bok'' ettiler! Mide bulandıran skandala 2,5 milyon TL ceza kesildi
Atlas Ç. cinayetinde aileye tehdit edip, kabus yaşatan sanığın cezası belli oldu!
Atlas Ç. cinayetinde aileye tehdit edip, kabus yaşatan sanığın cezası belli oldu!
Sokak ortasında ''intikam'' dehşeti: Husumetlisini vurup başında bekledi!
Sokak ortasında ''intikam'' dehşeti: Husumetlisini vurup başında bekledi!
Etiketler istanbul hava durumu akom yağmur
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Acun Ilıcalı'dan canlı yayında dikkat çeken itiraf: Gerçek hayalini ilk kez açıkladı! Acun Ilıcalı'dan canlı yayında dikkat çeken itiraf: Gerçek hayalini ilk kez açıkladı! Ünlü şarkıcıd şoke eden itiraflar! "Az kalsın erkekliğim gidiyordu, sevgililerimi aldattım!'' Ünlü şarkıcıd şoke eden itiraflar! "Az kalsın erkekliğim gidiyordu, sevgililerimi aldattım!'' Aralıksız yağışlarda kritik eşik aşıldı; uzmanlardan ''büyük facia geliyorum diyor'' uyarısı geldi! Aralıksız yağışlarda kritik eşik aşıldı; uzmanlardan ''büyük facia geliyorum diyor'' uyarısı geldi! Belediye binasında başkan yardımcısına saldırı! Saldırı anı kamerada! Saldırgan tanıkdık çıktı... Belediye binasında başkan yardımcısına saldırı! Saldırı anı kamerada! Saldırgan tanıkdık çıktı... CHP'li bir belediyeye daha operasyon: MASAK ve Sayıştay raporları sonrası 60 gözaltı kararı var! CHP'li bir belediyeye daha operasyon: MASAK ve Sayıştay raporları sonrası 60 gözaltı kararı var! Türkiye'de görülmemiş seçim! 3 bin seçmenli beldede tam 11 aday var, akrabalar bile karşı karşıya Türkiye'de görülmemiş seçim! 3 bin seçmenli beldede tam 11 aday var, akrabalar bile karşı karşıya Rasim Ozan Kütahyalı dev yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındı! Rasim Ozan Kütahyalı dev yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındı! Hazal Subaşı'ndan sevgilisi Oğuzhan Koç'a düşman çatlatan kutlama! Hazal Subaşı'ndan sevgilisi Oğuzhan Koç'a düşman çatlatan kutlama! Tanju Özcan için asrın cezası istendi! İşte 178 sayfalık iddianame ve istenen hapis cezası! Tanju Özcan için asrın cezası istendi! İşte 178 sayfalık iddianame ve istenen hapis cezası! Atlas Ç. cinayetinde aileye tehdit edip, kabus yaşatan sanığın cezası belli oldu! Atlas Ç. cinayetinde aileye tehdit edip, kabus yaşatan sanığın cezası belli oldu!
Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali tarihi belli oldu: 3 isim birden gidiyor... Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali tarihi belli oldu: 3 isim birden gidiyor... Güya Manisa'da fabrika kuracaktı... BYD'nin yeni adresi belli oldu! Güya Manisa'da fabrika kuracaktı... BYD'nin yeni adresi belli oldu! Akaryakıttaki zam fırtınası sürüyor! Yeni gün yine bir zamla başladı! Akaryakıttaki zam fırtınası sürüyor! Yeni gün yine bir zamla başladı! Arazide kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Miraç'ın cansız bedeni evinin çatısında bulundu Arazide kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Miraç'ın cansız bedeni evinin çatısında bulundu Sevda Demirel'den korkutan haber! Maçka Parkı'nda yürüyüş yaparken ayağını kırdı Sevda Demirel'den korkutan haber! Maçka Parkı'nda yürüyüş yaparken ayağını kırdı 14 ilde dev operasyon... Emniyet'in bahçesi lüks otomobil galerisine döndü! 14 ilde dev operasyon... Emniyet'in bahçesi lüks otomobil galerisine döndü! Askerden hava değişimine gelmişti... Tam 19 yıldır bulunamıyor! Ortaya çıkan ses kaydı şoke etti! Askerden hava değişimine gelmişti... Tam 19 yıldır bulunamıyor! Ortaya çıkan ses kaydı şoke etti! FIFA Türkiye'den 3 takıma 3 dönem boyunca transfer asağı getirdi! FIFA Türkiye'den 3 takıma 3 dönem boyunca transfer asağı getirdi! Türkiye'nin turizm cennetini ''bok'' ettiler! Mide bulandıran skandala 2,5 milyon TL ceza kesildi Türkiye'nin turizm cennetini ''bok'' ettiler! Mide bulandıran skandala 2,5 milyon TL ceza kesildi Fenerbahçe’de seçim tarihi değişti! Sarı-lacivertlilerde kongre öne çekildi! Fenerbahçe’de seçim tarihi değişti! Sarı-lacivertlilerde kongre öne çekildi!