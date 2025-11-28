  1. Anasayfa
  AKOM'dan İstanbul'a ''hafta sonu'' uyarısı

Yağmura hasret kalan İstanbul bu akşam itibariyle yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde hafta sonu kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Bugün akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası batı bölgelerinde başlaması beklenen yağışların cumartesi öğlre saatlerinde kısa süreli kuvvetli olabileceği öngörülüyor. Serin ve yağışlı havanın pazartesi gününe kadar bölgemizde aralıklarla etkili olmaya devam etmesi tahmin ediliyor" denildi.

