AKP’li başkan afetzedelerin parasını faize yatırmış

Giresun'un Eysenil ilçesi 31 Mart seçimlerine kadar AKP'nin elinde bulunuyordu. Eynesil, 31 Mart gecesi AKP'den CHP'ye geçti.

Artı Gerçek’ten Fırat Yeşilçınar’a konuşan CHP'li belediye başkanı Ahmet Latif Karadeniz, AKP döneminde yapılan usulsüzlükleri anlattı.

BELEDİYE 10 MİLYON BORÇLA DEVRALDI

Belediyeyi 10 milyon borç ile devraldığını söyleyen Karadeniz, "9 buçuk milyon borç ile belediyeyi devraldım. Bu İller Bankası'na olan borçtu. Ama sadece bununla sınırlı değildi. Esnafa da 400 bin borç ödedim. Toplamda 10 milyon borcumuz var. Kasada ise 600 bin para vardı. Harcamaya ve kullanmaya imkanları olmadığı için kullanmamışlar. Benden 10 gün önce yatırmışlardı bu parayı. Bu paranın geldiği sürede de ödenmesi gereken 300 bin personel gideri vardı" ifadelerini kullandı.

AFET İÇİN GÖNDERİLEN PARA FAİZE YATIRILMIŞ

2016 yılında yaşanan sel sonrası Eynesil'de mağdur olan vatandaşlar için gönderilen 2 milyon TL'nin faize yatırıldığını da Karadeniz şu sözlerle anlattı:

"Sel sonrası 2 milyon para gönderilmiş Eynesil'e. Onu halka aktaracaklarına bankaya yatırmışlar. Bu parayı faize yatırmışlar. 1 milyon 600 bin TL olan para uzun bir süre kalmış. Faiz getirisi 800 bin TL olmuş. Bu parayı da seçim öncesi vatandaşa hoş görünmek için betonlama için kullanmışlar."

YAPILMAYAN İHALELERE MİLYONLAR AKTARILMIŞ

Eski başkanın çeşitli ihaleler yaptığını ama bu ihalelerin uygulanmadığını söyleyen Karadeniz, "Belediye başkanı yeğenin elektrik şirketine ihaleler vermiş. Diğer akrabalarına da çeşitli ihaleler vermiş. Bununla da sınırlı kalmamışlar. Bir betonlama ihalesi yapılmış 2019 yılında. İhale iki mahallenin yollarının betonlanması ile ilgili. Bedeli 360 bin olarak gösterilen bu ihaleyi uygulamamışlar. Yine bir kanalizyon ihalesi yapılmış. Bedeli de 4 milyon. Fakat hiçbir kanalizasyon yapılmamış. Bunu da yapmış olarak gösterilmişler. O dönem bununla ilgili hesap da vermemişler. Ama dün belediyeye denetmenler geldi. O yapılmayan kanalizasyonların da bedelini de bize ödetmeye çalışıyorlar. Dün tutanak tuttular ve gittiler" dedi.

Karadeniz son olarak belediye binasının kötü olduğunu, itfaiye binasının olmadığını, personellerin de çalışma alanlarının belli olmadığını ekledi.