Akrep Burcu Yükseleni Kadını Nelerden Hoşlanır?

İradeleri güçlüdür ve karakterleri serttir. Karşılarında ki insan onları eleştirdikleri zaman çok kırıcı olabilirler. Peki ya akrep yükseleni olan kadınların özellikleri nelerdir?

Akrep burcu yükseleni özelliklerini maddelendirme yaparak açıklayalım:

● Yanlış anlaşılmalardan hoşlanmazlar

● Geleneklere bağlı değildirler

● Değişimi ve hayata ayak uydurmayı önemserler

● Her şeyi gözleme yetenekleri vardır

● Yorum yapmayı severler hemen her konuda bir yorumları vardır

● Düşmanlarına karşı son derece kindar ve saldırgan olabilirler

● Hırslıdırlar

● Yönetici özellikleri vardır

Akrep burcu yükseleni olan kadın nelerden hoşlanır?

Her şeyden önce hırslı ve istekli olmaları ile tanınırlar. Karşılarında ki kişilere adeta hipnoz etme özelliğine sahiptirler. Güçlü ve tuttuğunu koparan özellikleri sayesinde insanları kendilerine çekip vazgeçilmez olabilirler. Abartılı davranışları ve çok konuşmayı sevmezler. Bazen kendi içlerine kapanık halde görebilirsiniz onları ancak bu durum onların kendi sorunlarını bu şekilde halletme yönetimidir. Her zaman bir başkası değil kendileri gibi olmayı severler.

Tarz değişikliği onlar için enfes bir olaydır çünkü yeni şeylere ayak uydurmak monotonluktan çıkış noktasının ilk aşamasıdır. Seçicidirler ve tanımadan asla samimi olmazlar. Oldukça gizemli olabilirler haklarında karar verdiyseniz bu kararı 180 derece değiştirirler. Hata yapmaktan korkmazlar ancak o hataların bedelini ödemek onlara göre elim bir şeydir.

Önyargılı olmak en belirgin özelliğidir ve bu özellikleri yüzünden insanlara kin besleyebilirler. Kararlı olmaları onları her zaman bir adım öne taşır ve başladıkları işi bitirmeden gönüllere rahata ermez. Tutkuludurlar ve aşklarına sonuna kadar sahip çıkarlar.

Akrep burcu yükseleni kadını aşk hayatı

Akrep yükselen olan kadınlar genelde akrep burcu özelliklerini taşıyanlar ile benzer özelliklere sahiptir. Yine de bu tutkulu ve dik başlı burcun yükseleni de kendi başına bir şaheser. Yükselen akrep burcu olan kadınlar ise bambaşka. Bu romantik ve güçlü kadınları elde etmek ise bir o kadar zor. Derin gizemleri olan bu kadınlar, partnerleri ile ilişki yaşadıkları esna da eğer aşıklarsa son derece hırçın oluyorlar. Hata kabul etmezler. Ne düşündüklerini anlamanız gerçekten zordur. Bu sebepten dolayı yanlış anlaşılmaları kaçınılmaz olur bu durumlarda da kendilerini asla ifade edemezler.

Soğukkanlı olmayı her zaman ilke haline getirmişlerdir. İlişkide romantizm ve duygusallık ön planda olması lazımdır. Çok zor durumlarda bile ayağa kalkıp eski hallerine dönmeyi başarırlar. Sevdikleri insanı paylaşmak istemezler ve cinsellik onlar için bedensel haz demektir. Şüphecidirler ve ikna olmaları çok zordur. Tıpkı ay ışığında mor ve ötesi renkleri açığa çıkan akrep gibi, yükseleni akrep olanların da elzem durumlarda ortaya çıkabilecek ilginç özellikleri vardır. Ağır baskılara dayanabilirler.

Yük olmayı sevmezler ama yük almayı da sevmezler. Astrolojiye merakı olanlar arkadaşlık ve aşk ilişkilerinde en çok aratılan konu akrep burcu özellikleri oluyor. Akrep burcu olan insanlarla ortak yakınlık kuranlar onları çözümleyemedikleri için astroloji yolu ile onları anlamak isterler. Ancak akrep burcu ve yükseleni anlamak için onlarla vakit geçirip tanımak şarttır.

Akrep yükseleni burcu kadını ile anlaşmak mümkün müdür?

Evet bu kadınlar ile anlaşmak kesinlikle mümkün ancak siz onlara yaklaşmayı bildiğiniz takdirde. Gizemli ve atarlı akrepler her zaman başarılı bir şekilde gizlenseler de en az onlar kadar güçlü karaktere sahip olanlar gizlendikleri yerden çıkarmayı çok iyi bilirler. Akrep burcu olan birine aşk ya da dostluk hissi besliyorsanız onun huyuna gitmeye çalışın asla tersleşmeyin çünkü başta tuttukları kin ve önyargı ileride sizin başınıza iş açabilir.