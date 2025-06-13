Beşiktaş Fibabanka Anadolu Efes'i devirdi, seriyi 2-2'ye getirdi

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Beşiktaş deplasmanda A. Efes’i 75-64 mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 4'üncü maçında Beşiktaş deplasmanda A. Efes’i 75-64 mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirdi.

Konuk ekip etkili başlayarak 23-18 önde kapadığı ilk periyodun ardından soyunma odasına da 42-37 önde gitti. Çekişmeli geçen 3’üncü periyotta skor üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlı takım bu çeyreği de 55-52 önde tamamladı. Çekişmenin devam ettiği son periyodun sonlarında farkı çift hanelere taşımayı başaran Beşiktaş Fibabanka maçı 75-64 kazanarak seride durumu 2-2’ye getirdi ve final şansını 5’inci ve son maça taşıdı.

Maçın en skorer ismi Beşiktaş adına 25 sayı üreten Jonah Mathews olurken, 5’inci maçı kazanan takım Fenerbahçe Beko’nun finaldeki rakibi olacak.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Hüseyin Çelik

A. Efes: Larkin 13, Nwora 19, Dozier, Doğuş Özdemiroğlu 3, Ercan Osmani 4, Oturu 15, Erkan Yılmaz, Willis 2, Smits 6, Thompson 2, Poirier

Başantrenör: Luca Banchi

Beşiktaş: Allman 7, Mathews 25, Needham 8, Berk Uğurlu 2, Yiğit Arslan 3, Morgan 12, Sleva 8, Terry 10, Plavsic

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 18-23 (Beşiktaş lehine)

Devre: 37-42 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 52-55 (beşiktdaş lehine)

DHA / İHA