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Aksaray'da bir beldeye karantina!

Aksaray'da bir beldeye karantina!

Aksaray'da merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın karantina uygulaması başlatılacak.

İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Kurulun Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında toplandığı bildirildi.

Toplantıda, merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde yarın saat 08.00'den 15 Mart Pazartesi günü saat 08.00'e kadar giriş-çıkışların yasaklanmasına ve 7 gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmesine karar verildi.

Öte yandan Yenikent beldesinde yarın saat 08.00'de bitecek karantinanın da 15 Mart Pazartesi günü saat 08.00'a kadar uzatıldığı vurgulandı.

AA

Etiketler aksaray koronavirüs karantina
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