Aksaray'da yangın! 45 yaşındaki kadın evinin yandığını görünce şoka girdi

Aksaray'da işten eve dönen 45 yaşındaki Melek A., evinin yandığını görünce dünyası başına yıkıldı. Yangın ise ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın son katındaki Melek A.`a ait dairede çıktı. Durumu fark eden komşuları itfaiye ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler kapıyı kimsenin açmaması üzerine kırarak içeri girdi. Alt katlarda oturanlar, binayı boşaltırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.



ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. İşten döndüğü anda oturduğu dairenin yandığını gören Melek A. ise şoka girdi. Evin 2 odasının kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.