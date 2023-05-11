Akşener açıkladı: İnce'nin çekilme kararı sonrası Altılı Masa toplanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında, bu akşam saat 22:00'de Millet İttifakı'nın 6 lideriyle birlikte toplantı yapacaklarını açıkladı.

İYİ Parti lideri Akşener, Star TV ekranlarında katıldığı programda Nazlı Çelik'in sorularını yanıtlayarak gündemi değerlendirdi. Akşener Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin olarak, "İYİ Parti adına konuşabilirim. Demokrasilerde her şey tartışabilir bir tek sonuç tartışılmaz. Biz Millet İttifakı'nın birleşenlerinin olarak kalbine girememişsek ortaya çıkan sonuçtan tek sorumlu bizizdir" dedi.

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Muharrem İnce’nin istifasına saygı duyuyorum. İnce'nin bir kırgınlığı var en başından beri. Kazanmak kaybetmek tamamen seçmene bağlı. Seçmen veli nimettir. Kimseyle görüşmedim. Denizli'deydim.



Saat 22.00'de CHP'de 6 başkan bir toplantı yapacağız. 2 gün önceden kararlaştırılmış bir toplantı bu. İnce'ye başarılar dilerim. Kılıçdaroğlu'nun da bir daveti oldu. Ona da olumlu baktığımı belirtmek isterim.



Bugün saat 22.00’de CHP’de toplantımız var. Önceden planlamıştık.



HDP ile bizim aynı masada olmamız mümkün değil.



Bakanlık paylaşımı yapılmadı. Hiçbir bakanlık ismi konuşulmadı. Tuncay Özkan'ın söyledikleri sadece bilgidir. Böyle bir karar yok. Devletin olmazsa olmaz bakanlığı vardır. Koalisyonlarda adalet bakanlığını alan içişlerini bakanlığını bırakır. Tuncay Bey muhtemelen yakıştığını düşündüğü arkadaşlarını sayıyor.