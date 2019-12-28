Akşener'in basın danışmanı Murat İde saldırıya uğradı

Katıldığı televizyon programının ardından Sarıyer'de bulunan evine giden Murat İde, tanımadığı bir grubun saldırısına uğradı. Yaşanan arbede esnasında Murat İde, ruhsatlı silahını yere düşürdü. Silahı gören saldırganlar ise olay yerinden araçlarına binerek kaçtı. Yaşananlar üzerine site güvenliği durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler siteye ait güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kullandığı otomobilleri tespit ederek çalışmalara başladı.

"TEHDİTLER GELİYORDU"



Saldırının ardından Murat İde, Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Şikayetinin ardından emniyetten ayrılan Murat İde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tehditler geldiğini belirten İde," Programdan sona eve geçtim. Eve girerken bir grubu fark ettim. O arada müdahale imkanımız olmadı. 7-8 kişiydiler, saldırdılar. Aramızda arbede oldu. Ruhsatlı silahım yere düşüp görünce kaçtılar. Bir süredir tehdit konusunda birtakım hadiseler oluyor zaten. Böyle bir bilgimiz vardı. Böyle bir hazırlık olduğunda daha dikkatli temkinli davranıyorsunuz. Bir anlık boş bulunduk. Yazılılarla ilgili bir takım tehditler geliyordu. Ancak bunları çok önemsemiyorum. Hoş olmayan fikri bir mücadelenin bu şekilde sokağa düşürülmüş olması hoş bir durum değil. Hiç kimseye yakışmıyor. Hele hele geçmişte kıymet verdiğiniz isimlerin, insanların talimatıyla olması yakışmıyor. Netice itibariyle bu durum yaşandı" ifadelerini kullandı.

AKŞENER’DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, resmi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada,”Basın danışmanım, korkusuz gazeteci Murat İde’ye yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyor, kardeşime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bilinsin ki; Biz İYİ’ler, milletimiz için doğru bildiklerimizi daima cesurca söyleyecek, hiçbir tehdide boyun eğmeyecek ve asla susmayacağız” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Murat İde'yi arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun İde'ye, evinin önünde uğradığı saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ilettiği ve saldırı hakkında bilgi aldığı kaydedildi.