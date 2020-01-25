''AKUT Güvendeyim'' uygulaması telefonlarınıza kurun!

Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından sosyal medya kullanıcıları 'AKUT Güvendeyim' uygulamasını konuşuyor.

'AKUT Güvendeyim' uygulamasını telefonunuza indirip yakınlarınızın numarasını kaydettikten sonra deprem durumunda internet olmasa da 'güvendeyim' butonuna basıldığında kaydedilen numaralar kısa mesaj iletiliyor.

İŞTE AKUT GÜVENDEYİM UYGULAMASININ DETAYLARI

AKUT Arama Kurtarma Derneği ile birlikte Genel Bilgi Teknolojileri şirketi tarafından geliştirilen “Güvendeyim” uygulaması, Google Play ve Apple App Store üzerinden yayında.

Güvendeyim, doğal afet durumlarında konum bilgilerinizin, kısa mesaj yoluyla, daha önceden belirlediğiniz kişilere gönderilerek, güvende olduğunuzun bildirilmesine yardım eden bir mobil uygulama. Aynı zamanda, deprem, sel ve yangın konularındaki bazı temel bilgilere, yine uygulamanın menüsü üzerinden ulaşabiliyorsunuz.

Uygulama internetsiz çalışıyor. Aramanın mümkün olmadığı, internetin çalışmadığı, SMS’lerin devreye girdiği doğal afet durumlarında, tek bir butona basılması, konumunuzun paylaşılması için yeterli oluyor. Uygulamanın ayarlar bölümünden, acil durumlarda haber iletilmesini istediğiniz, en fazla 5 kişinin telefon numarasını ekleyebiliyorsunuz. Daha sağlıklı çalışabilmesi adına aynı şehirde yaşamayan en az bir yakınınızın numarasının uygulamaya eklenmesi öneriliyor.

Standart SMS tarifesi üzerinden operatör tarafından ücretlendirilen uygulama, GPS servisi üzerinden konumun alınması, telefonun marka modeli ile bulunulan ortam gibi değişkenlere göre farklı sürelerde işlem gerçekleştirebiliyor.

Google play linki https://play.google.com/store/ apps/details?id=genel.akut. guvendeyim

Apple App Store linki https://apps.apple.com/tr/app/ g%C3%BCvendeyim/id1488896334? l=tr

AKUT Hakkında

AKUT Arama Kurtarma Derneği, kurulduğu 1996 yılından bu yana gerçekleştirdiği 3.730 operasyonda, 2.805 insanın hayatını kurtardı. Yaşamın kutsal ve en değerli olduğunun bilinciyle 1.453 hayvanın da kurtarılmasını sağladı. 5 yılda 52.000 km yol kat ederek, 52 il, 174 ilçede 5,5 milyon kişiye mobil eğitim projesi ile ulaştı. Her yıl toplumu bilinçlendirmek ve afetlere karşı daha dayanıklı bir Türkiye yaratmak için 100 binlerce kişiye ‘’Temel Afet Bilinçlendirme ve Deprem Seminerleri’’ vermeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler tarafından akredite edilmiş Türkiye’deki ilk kuruluş olarak yardım çağrısı aldığı yurtdışı afetlerinde de ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Tamamen gönüllülük esasıyla yürüttüğü tüm eğitim, operasyon, malzeme vb. ihtiyaçlarını ise destekçilerinin bağışlarıyla karşılıyor.