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Alaattin Çakıcı Türkiye'den ayrıldı

Alaattin Çakıcı Türkiye'den ayrıldı

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın Türkiye'den ayrıldığı öğrenildi.

Alaattin Çakıcı'nın, yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Kanada'ya gittiği belirtildi. Ancak, Çakıcı'nın Kanada'da da kalmayarak daha önce üç buçuk yıl yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'ne geçtiği belirtilirken tam olarak hangi eyalete gittiği bilinmiyor.

 Birçok sağlık sorunu bulunan Alaattin Çakıcı'nın, Amerika'ya gitme nedeninin tedavi amaçlı olduğu öğrenildi. Yakın çevreden alınan bilgiye göre, Alaattin Çakıcı'nın Amerika'da ne kadar kalacağı bilinmiyor.

 

Etiketler Alaattin Çakıcı organize suç örgütü sağlık sorunları
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