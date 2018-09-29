Alev şovu kazasından sonra Nusret'ten açıklama !

Etiler'deki lüks et restoranında meydana gelen kazanın ardından mekanın sahibi Nusret Gökçe basın açıklaması yaparak "Söz konusu talihsiz kazaya sebep olan görsel çalışmalarımızı süresiz olarak durdurduk" dedi.



Önceki gün akşam saatlerinde Etiler'de bulunan ünlü et lokantası Nusret'te yapılan alev şovu sırasında, alevlerin aniden parlamasıyla eşiyle birlikte restoranda bulunan Çek uyruklu kadın turistin kıyafetleri tutuşmuş, vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın, hastaneye kaldırılmıştı. Olayda 3 turist ve 2 çalışanın da çeşitli yerlerinde yanıklar oluşmuştu.

Dünyanın birçok yerinde şubeleri bulunan restoran zincirine sahip Nusret Gökçe, yaşananların ardından bir basın açıklaması yaptı.

Nusret Gökçe açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Dostlarım,

Dün akşam Etiler restoranımızda maalesef çok üzücü bir kaza yaşadık. Büyük emekler vererek bugünlere getirdiğimiz işimizin en önemli parçası olan misafirlerimizi ve kamuoyunu konuyla ilgili bilgilendirmek isterim. Her şeyden önce kişisel üzüntümü ifade ediyorum. Misafirlerimizi İstanbul’da bulundukları farklı mekanlarda ziyaret ettim. Onların nihai sağlıklarına kavuşabilmeleri için her türlü desteği bizzat yürütüyor olacağım.

Çalışma hayatım boyunca velinimetim olarak düşündüğüm misafirlerimizi, güzel lezzetlerin yanı sıra sorumluluk ve iyi niyetimizi de son noktasına kadar sunarak ağırlamaya devam edeceğiz. Ayrıca belirtmek isterim ki; söz konusu talihsiz kazaya sebep olan görsel çalışmalarımızı süresiz olarak durdurduk. Hiçbir görsellik benim ve ailem olarak nitelendirdiğim ekibim için misafirlerimizin sağlığından, güveninden ve keyfinden önemli değildir.

Saygılarımla. Nusret Gökçe"