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Alkol ve sigaraya zam yağmuru sürüyor: Bir sigara grubuna daha 5 TL zam geldi

Alkol ve sigaraya zam yağmuru sürüyor: Bir sigara grubuna daha 5 TL zam geldi
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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın akaryakıt, içki ve tütünde ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini duyurduktan sonra JTI, BAT, Imperial Tobacco ve Philip Morris grubunun ardından bugün de TT grubu sigaralarına da zam geldi. TT grubundaki en ucuz sigara 79 TL'ye yükseldi...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında artış yapıldı. 

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 12 maddesinin (5) numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarlarının, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. TÜİK, yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranını bugün itibarıyla %15,71 olarak hesaplamıştır." denildi. 

Yüzde 15,71 zammın etkileri de piyasaya yansımaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta JTI, BAT, Imperial Tobacco ve Philip Morris grubu sigaralara yapılan 5 TL’lik zammın ardından, bugün de TT grubuna ait sigaralarda da aynı oranda zam geldi.

Bu zamla birlikte, grubun en uygun fiyatlı sigarası 79 TL'ye yükselirken, grubun en paahalı da 95 TL oldu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar’ın X‘teki paylaşımına göre gruptaki zamlı fiyatlar şöyle:

 Not: Sigara ve içki markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.  

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın akaryakıt, içki ve tütünde ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini duyurduktan sonra JTI, BAT, Imperial Tobacco ve Philip Morris grubunun ardından bugün de TT grubu sigaralarına da zam geldi. TT grubundaki en ucuz sigara 79 TL'ye yükseldi...

 

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Etiketler sigara zam sigaraya zam ötv ötv zammı
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