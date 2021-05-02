İzmir Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma sürecinde alkol satışının yasaklanmasına ilişkin İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu kararında başkan Tunç Soyer'in imzasının bulunmadığını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu'nda oy birliğiyle alındığı açıklanan 2021/28 sayılı kararda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in imzası bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.

İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu'nun 30 Nisan tarihli belgesinde kararın oy birliğiyle alındığı belirtilmişti.

Ne olmuştu?

Türkiye'nin 17 gün boyunca tam kapanmaya gideceğinin açıklanmasının ardından, hafta sonları uygulanan içki satışı yasağının uygulanıp uygulanmayacağı da tartışma konusu olmuştu.

Genelgede alkollü içki satışı yasağına ilişkin herhangi bir madde yer almamasına rağmen, Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Genelgede 'alkol satışı yasak' diye bir ibare, madde dahi yok... Maalesef üzülerek söylüyorum; 17 Mayıs'a kadar ülke genelinde pandemi ve Ramazan ayı bahanesi ile alkol satışı yasaklanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.



27 Nisan'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tekel bayilerinin kapalı olup olmayacağı sorusuna "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" yanıtını verdi.



Hukukçular ve kamuoyu, söz konusu kararın hukuk aykırı olduğunu ve yaşam tarzına müdahale olduğunu savunmuş, duruma tepki göstermişti.



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de satış yasağına ilişkin genelge gelmediğini ifade ederek, "Ne yapacağız, biz kendi kendimize 'Yasal düzenleme yayımlanmadı ama yasak var' deyip kafamıza göre yasak mı uygulayacağız? Şu anda ülke olarak olmayan bir yasağı konuşuyoruz. Sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. Biz de mevzuat ne diyor diye baktık. Yasağı göremedik. Biz doğal olarak satmaya devam edeceğiz. Yasakla ilgili bir genelge yayımlanır da bize yazı gelirse o zaman gereğini yapar, tüm teşkilatımıza ‘yasak geldi, satmayın' deriz." açıklamasını yapmıştı.



Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı (TTBP) Özgür Aybaş, tam kapanmanın uygulanacağı 17 günde alkollü içki satışının yasaklanmasına ilişkin olarak, "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun" dedi. İçişleri Bakanlığı ise, Aybaş'ın açıklamasından bir süre sonra, yaptığı açıklamada, "alkol yasağı" ile ilgili bir ifade kullanmadı; resmi açıklamalar dışındaki duyurulara itibar edilmemesini istedi.

Daha sonra Soylu, gazeteci Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamada, alkol satış yasağının kalktığı yönündeki iddialara ilişkin olarak, "Doğru değil, tam kapanma boyunca devam edecek. Kısıtlamalar başladığında (14 Nisan) 63 bin olan vaka sayısını bugün 31 binlere getirdik. Demek ki aldığımız kararlar doğru..." dedi.