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  3. 18 Haziran 2017 09:53

Almanların İncirlik'ten çekilme tarihi belli oldu

Almanya'nın İncirlik Üssü'nden tamamen çekilmesi 3 ayı bulacak.

Almanların İncirlik'ten çekilme tarihi belli oldu
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Almanya’nın İncirlik üssünde bulunan askerlerini Ürdün’e taşıması yaklaşık üç ay sürecek. Federal Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in verdiği bilgilere göre, Alman askerlerinin İncirlik’ten tamamen çekilmesi Eylül sonunu bulacak.

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Alman Savunma Bakanı, Tornadoların IŞİD’e karşı mücadelede haziran sonuna kadar uçuşlarının planlı olduğunu söyledi. Planlı uçuşların tamamlanmasının ardından ilk tanker uçaklarının Ürdün’e kaydırılacağını belirten von der Leyen, bunların bir iki günlük aranın ardından temmuz ayının ortalarından itibaren yeniden hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

Tornadolar ve teknik ekipmanın çekilmesi iki ayı bulacak

Tornadolar ve elde edilen yüksek çözünürlüklü fotoğrafların değerlendirildiği teknik ekipmanın kaydırılmasının karmaşık bir prosedür olduğuna ve iki aylık bir süreyi bulacağına dikkat çeken Von der Leyen, bu sürecin ağustos ve eylül aylarını kapsayacağını söyledi. Alman Savunma Bakanı, Tornadoların ekim ayından itibaren keşif uçuşlarını yeniden yapmaya başlayacağını belirtti.

 

DHA

askeri üs , almanya , inclirlik üssü , ürdün