Altgeçitte zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi

Malatya'da akşam saatlerinde toplam 7 aracın çarpıştığı trafik kazasında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Küçük Sanayi altgeçit içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, Ankara istikametine seyir halinde olan bir aracın yavaşlaması sonucu aynı yöne ilerleyen bir başka araçla çarpıştığı kazaya 5 araç daha karıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ile tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.