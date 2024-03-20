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Altgeçitte zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi

Altgeçitte zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi
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Malatya'da akşam saatlerinde toplam 7 aracın çarpıştığı trafik kazasında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Küçük Sanayi altgeçit içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, Ankara istikametine seyir halinde olan bir aracın yavaşlaması sonucu aynı yöne ilerleyen bir başka araçla çarpıştığı kazaya 5 araç daha karıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ile tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler can kaybı kaza alt geçit
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