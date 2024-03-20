Altgeçitte zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi
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Malatya'da akşam saatlerinde toplam 7 aracın çarpıştığı trafik kazasında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Küçük Sanayi altgeçit içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, Ankara istikametine seyir halinde olan bir aracın yavaşlaması sonucu aynı yöne ilerleyen bir başka araçla çarpıştığı kazaya 5 araç daha karıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ile tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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