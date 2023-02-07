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Altılı masanın 13 Şubat’taki toplantısı ertelendi

Altılı masanın 13 Şubat’taki toplantısı ertelendi
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Türkiye'yi sarsan deprem nedeniyle 13 Şubat Pazartesi günü altılı masanın Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak olan ve cumhurbaşkanı adayının konuşulacağı toplantı ertelendi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen şiddetli depremin ardından Türkiye yasa boğuldu. Bir hafta milli yas ile birlikte 10 ilde 3 ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken altılı masanın adayı da merak konusuydu. Deprem nedeniyle altılı masadan kritik bir karar geldi.

SAADET PARTİSİ AÇIKLADI

Saadet Partisinden yapılan açıklamada, "13 Şubat tarihli Saadet Parti'mizin ev sahipliğinde planlanan Millet İttifakı toplantısı tehir edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

 Toplantıda, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının görüşülmesi bekleniyordu.

Etiketler altılı masa deprem erteleme
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