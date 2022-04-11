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Altın fiyatları uçuşa geçti; Dolar ve Euro takipte!

Altın fiyatları uçuşa geçti; Dolar ve Euro takipte!

Yeni haftaya da yine kritik seviyelerden başlayan piyasalarda altın fiyatları hızlı bir yükselişe geçti. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

ABD Merkez Bankası FED'in faiz artışı yapmasına yönelik beklentiler ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü işgal harekatının gölgesinde piyasalarda tedirgin eden seyir devam ediyor.

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise piyasa katılımcılarıyla yapılan görüşmelerle yapılan anketini açıkladı. Ankete göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 olurken, yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,68 TL iken, bu anket döneminde 16,85 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,42 TL ve 17,84 TL olarak gerçekleşti.

İşsizlik rakamları

Öte yandan bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik şubatta yüzde 10,7 olurken, işsiz sayısı da 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi olarak gerçekleşti.

Cari açık rakamları açıklandı
  
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası cari açık rakamları açıkladı. Buna göre cari açık şubat ayında piyasa beklentilerine yakın 5,15 milyar dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon dolar olarak gerçekleşti

 İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 14,74 TL seviyesinden başlayan Dolar 14,75 TL'den, 16,06 TL seviyesinden başlayan Euro 16,10 TL'den, 19,20 TL seviyesinden başlayan Sterlin ise 19,22 TL'den işlem görüyor.  

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7600 lira, avronun satış fiyatı ise 16,0520 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.958 dolar olan altında, gram altın 927/928 TLçeyrek altın 1.491/1.492 TL, Cumhuriyet altını ise 6.137/6.138 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. 

Gümüş ise 11,85 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar
 

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 42 bin 51, Ethereum 3 bin 136 dolardan işlem görüyor.  

Brent Petrol

Brent petrolün varil fiyatı ise haftaya yüzde 1,8 düşüşle 100,3 dolardan başladı

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