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Altın rekor tazeledi, Dolar 19,30'u da aştı

Altın rekor tazeledi, Dolar 19,30'u da aştı
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Piyasalardaki tedirgin eden yükseliş tüm hızıyla devam ediyor. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yeni zirve arayışı tedirginlik yaratıyor. İşte 12 Nisan Salı itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye'de 14 Mayıs seçimleri için geri sayım hızlanmışken piyasalarda da endişe verilen seviyeler görülmeye devam ediyor. 

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları belli oldu. ABD mart ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) yıllık bazda yüzde 5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi ABD enflasyonunun yıllık bazda yüzde 5.2 gelmesi yönündeydi.

Ülkenin enflasyonu aylık bazda da beklentilerin altında, yüzde 0,1 yükseldi. Geçtiğimiz ay aylık bazda yükseliş yüzde 0,4 seviyesinde bulunuyordu.

Gram altın rekor kırdı

Nisan ayında da yükselişini sürdüren altın fiyatları bugün açıklanan ABD enflasyon verisinin ardından 2.021 dolar seviyesine ulaştı. Ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın ise 1258 TL seviyesine kadar yükselerek rekor tazeledi.

Gözler Fed tutanaklarında

Bugün açıklanacak Fed tutanakları da yatırımcıların odağında bulunurken, bankanın gelecek dönem para politikalarına ilişkin olası ipuçlarının varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Öte yandan KKM'de faiz üst sınırının kaldırılması sonrasında TCMB'nin %8,5 olan politika faizinin aksine TL mevduat faizinde 20 yılın zirvesi görülürken, bankaların yüksek montanlı TL mevduata verdiği faiz ise %35'e yaklaştı. Kur tarafında ise Kapalı Çarşı ve bankalar arasındaki döviz fiyatları arasında 40-50 kuruşa varan farklar oluştu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel finansal sistemin yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarıyla sınandığını belirterek, finansal istikrar risklerinin önemli ölçüde arttığı uyarısında bulundu.

 

İşte piyasalarda son durum:

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 29 bin 957 Dolar'dan başlayan Bitcoin 30 bin 325 Dolar'dan, 
1.868 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.890 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 85,58 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 86,08 Dolar'dan işlem görüyor.  

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