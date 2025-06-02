  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Altının dönüşü muhteşem oldu! Tüm tahminler ve beklentileri yıkıp geçti!

Altının dönüşü muhteşem oldu: Tüm tahminler ve beklentileri yıkıldı

Altının dönüşü muhteşem oldu: Tüm tahminler ve beklentileri yıkıldı
Güncelleme:

2025'in ilk günlerinden geride bıraktığımız Mayıs ayının ortasına kadar rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları Mayıs ayında başlayan düşüş eğilimini Haziran ayının ilk iş gününde geride bırakıp yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatlarındaki ani yükselişin nedeni de belli oldu...

Geride bıraktığımız Mayıs ayı ortasına kadar rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları Mayıs'ın son 15 gününde düşüş eğilimine girmiş ve 1 ileri 2 geri hareket ederek yatırımcısını üzmüştü.

Neredeyse tüm piyasa analistleri ve uluslararası finans kuruluşları altın fiyatlarında kısa dönemli düşüş ancak ileriki dönemde yeniden yükselişe işaret ederken altın fiyatları Haziran ayına hızlı başladı.

Tüm beklentileri ve tahminleri boşa çıkartan altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini 2'ye katlayacağını duyurmasının ve Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla Rusya’ya saldırarak onlarca savaş uçağını imha etmesinin üzerine Haziran ayına çok hızlı başladı. 

Uzmanlar altın fiyatlarında yeni bir ralli ve kalıcı bir yükseliş için Ons altının 3 bin 370 Dolar'ı aşıp bu seviyede tutunması gerektiğine dikkat çekiyor.

Altın fiyatlarında başlayan yükseliş gümüş piyasasını da etkilerken, gümüş de altının peşine takılarak yükselişe geçti.

Başta ABD Doları ve Euro'nun ise Türk lirası karşısındaki zirvedeki seyri sürüyor. Dolar 40 TL, Euro ise 45 TL zirvesine doğru adım adım ilerliyor.

Döviz, altın ve kripto paralarda son rakamlar

İşte 2 Haziran Pazartesi günü saat 09:30 itibariyle piyasalarda son durum:

Dolar: 39,24 TL
Euro: 44,80 TL

Ons altın: 3.343 Dolar

Gram altın: 4.211 TL
Çeyrek altın: 6.773 TL
Cumhuriyet altını: 27.887 TL

Dev banka dövizde Dolar'ın 2 alternatifini işaret etti: Ne altın, ne gümüş, ne de kripto!Dev banka dövizde Dolar'ın 2 alternatifini işaret etti: Ne altın, ne gümüş, ne de kripto!Güncel

 

Gümüş: 41,85 TL

Bitcoin: 105.157 Dolar
Ethereum: 2.498 Dolar

 

text-ad
Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç TL Euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın fiyatı gram altın fiyatı cumhuriyet altını altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı güncel altın fiyatları gümüş gümüş fiyatı kripto para bitcoin Ethereum bitcoin fiyatı BTC fiyatı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İki kadını katledip köy kahvesinde çay keyfi bile yapmış! İki kadını katledip köy kahvesinde çay keyfi bile yapmış! Türk kadınlarına hakaret yağdıran Hintli fenomen yakalandı! Türk kadınlarına hakaret yağdıran Hintli fenomen yakalandı! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak ? İşte yeni haftanın hava durumu tahminleri Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak ? İşte yeni haftanın hava durumu tahminleri Tatile 5 kala şok gelişme: Antalya'da 174 turistik tesisin ruhsatı askıya alındı Tatile 5 kala şok gelişme: Antalya'da 174 turistik tesisin ruhsatı askıya alındı Prof. Dr. Naci Görür'den kabuslarımızı hortlatan uyarı: ''Konum itibariyle endişe verici!'' Prof. Dr. Naci Görür'den kabuslarımızı hortlatan uyarı: ''Konum itibariyle endişe verici!'' Üniversite mezuniyetindeki Aleyna Tilki konseri iptal edildi! Üniversite mezuniyetindeki Aleyna Tilki konseri iptal edildi! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Çocuklar, bebekler... Çok sayıda ölü ve yaralı var! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Çocuklar, bebekler... Çok sayıda ölü ve yaralı var! Ünlü spiker şampiyonlar ligi finaline damgasını vurdu Ünlü spiker şampiyonlar ligi finaline damgasını vurdu Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Survivor'ın sürpriz yarışmacısı evlendi Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Survivor'ın sürpriz yarışmacısı evlendi Zeynep Bastık güzellik tescilini sevdi; şimdi de Kayısı Güzeli seçildi Zeynep Bastık güzellik tescilini sevdi; şimdi de Kayısı Güzeli seçildi
52 ilde 5 milyar TL'lik dev operasyon; 423 gözaltı var 52 ilde 5 milyar TL'lik dev operasyon; 423 gözaltı var Gençlik kampında kabus: 6 liseli gençten 2'si hayatını kaybetti! Gençlik kampında kabus: 6 liseli gençten 2'si hayatını kaybetti! Yabancı basında dikkat çeken ifadeler: ''Erdoğan için en büyük tehdit'' diyerek duyurdular Yabancı basında dikkat çeken ifadeler: ''Erdoğan için en büyük tehdit'' diyerek duyurdular İstanbul'un göbeğinde gasp: Eli bıçaklı zanlı el kadar çocuk çıktı! İstanbul'un göbeğinde gasp: Eli bıçaklı zanlı el kadar çocuk çıktı! Maç bitti ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi öldü, 559 gözaltı var! Maç bitti ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi öldü, 559 gözaltı var! ''Kornaya neden bastın'' meydan savaşı kamerada! ''Kornaya neden bastın'' meydan savaşı kamerada! Kafaya koydular; Wanda Nara'yı kudurtacaklar: Mauro Icardi ile China Suarez Ibiza'da aşka geldi Kafaya koydular; Wanda Nara'yı kudurtacaklar: Mauro Icardi ile China Suarez Ibiza'da aşka geldi 15 yaşında babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı 15 yaşında babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı AYM 3600 ek göstergede o şartı iptal etti: Maaşlar, emeklilik ve ikramiye ödemeleri değişecek! AYM 3600 ek göstergede o şartı iptal etti: Maaşlar, emeklilik ve ikramiye ödemeleri değişecek!