Altının dönüşü muhteşem oldu: Tüm tahminler ve beklentileri yıkıldı

2025'in ilk günlerinden geride bıraktığımız Mayıs ayının ortasına kadar rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları Mayıs ayında başlayan düşüş eğilimini Haziran ayının ilk iş gününde geride bırakıp yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatlarındaki ani yükselişin nedeni de belli oldu...

Geride bıraktığımız Mayıs ayı ortasına kadar rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları Mayıs'ın son 15 gününde düşüş eğilimine girmiş ve 1 ileri 2 geri hareket ederek yatırımcısını üzmüştü.

Neredeyse tüm piyasa analistleri ve uluslararası finans kuruluşları altın fiyatlarında kısa dönemli düşüş ancak ileriki dönemde yeniden yükselişe işaret ederken altın fiyatları Haziran ayına hızlı başladı.

Tüm beklentileri ve tahminleri boşa çıkartan altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini 2'ye katlayacağını duyurmasının ve Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla Rusya’ya saldırarak onlarca savaş uçağını imha etmesinin üzerine Haziran ayına çok hızlı başladı.

Uzmanlar altın fiyatlarında yeni bir ralli ve kalıcı bir yükseliş için Ons altının 3 bin 370 Dolar'ı aşıp bu seviyede tutunması gerektiğine dikkat çekiyor.

Altın fiyatlarında başlayan yükseliş gümüş piyasasını da etkilerken, gümüş de altının peşine takılarak yükselişe geçti.

Başta ABD Doları ve Euro'nun ise Türk lirası karşısındaki zirvedeki seyri sürüyor. Dolar 40 TL, Euro ise 45 TL zirvesine doğru adım adım ilerliyor.

Döviz, altın ve kripto paralarda son rakamlar

İşte 2 Haziran Pazartesi günü saat 09:30 itibariyle piyasalarda son durum:

Dolar: 39,24 TL

Euro: 44,80 TL



Ons altın: 3.343 Dolar

Gram altın: 4.211 TL

Çeyrek altın: 6.773 TL

Cumhuriyet altını: 27.887 TL

Gümüş: 41,85 TL

Bitcoin: 105.157 Dolar

Ethereum: 2.498 Dolar