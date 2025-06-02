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Dev banka dövizde Dolar'ın 2 alternatifini işaret etti: Ne altın, ne gümüş, ne de kripto!

Dev banka dövizde Dolar'ın 2 alternatifini işaret etti: Ne altın, ne gümüş, ne de kripto!
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Piyasalarda başta ABD Doları ve Euro'nun ise Türk lirası karşısındaki zirvedeki seyri sürdürürken Dolar 40 TL, Euro ise 45 TL zirvesine doğru adım adım ilerliyor. Vatandaşın gözü döviz kurundayke uluslararası dev finans kuruluşu JPMorgan döviz üzerinden yatırım yapmak isteyenlere "Dolar yerine bunları alın" diyerek 2 alternatif para birimini işaret etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre önceki hafta hafta 191 milyar 607,763 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 23 Mayıs ile sona eren haftada 193 milyar 86,83 milyon dolara çıktığı açıklanmıştı.

Haziran ayına hızlı bir giriş yapan piyasalarda altın ve gümüş yeniden yükselişe geçerken, başta ABD Doları ve Euro'nun ise Türk lirası karşısındaki zirvedeki seyri sürüyor. Dolar 40 TL, Euro ise 45 TL zirvesine doğru adım adım ilerliyor.

Dövizdeki bu yükseliş sonrasında vatandaşlar gözünü yeniden piyasalara çevirirken dikkat çeken bir uyarı uluslararası finans kuruluşu JPMorgan Chase & Co.’dan geldi.

NTV'de yer alan habere göre JPMorgan Chase & Co. analistleri ABD'nin küresel ticaret politikalarındaki olası sertleşmenin de doların cazibesini azaltabileceğine işaret ederek yatırımcılara ABD doları yerine Japon yeni, euro ve Avustralya doları gibi alternatif para birimlerine yönelmelerini tavsiye etti.

Öte yandan ABD’nin önde gelen finans kuruluşlarından Morgan Stanley, yayımladığı son analizde, ABD Dolar Endeksi’nin (DXY) 2025 yılı ortasında yüzde 9’a varan bir düşüşle 91 seviyesine kadar gerileyebileceğini öngördüğünü duyurdu.

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