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Amasya'da yangın paniği: Çok sayıda yaralı var

Amasya'da yangın paniği: Çok sayıda yaralı var
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Amasya'da bir fabrikada yangın çıkarken dumandan etkilenen 8 işçi, kaldırıldıkları hastanede gözlem altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tarım aletleri üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Alevlere Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

8 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen 8 işçi ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözlem altına alınan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kontrol altına alınan yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.

Etiketler Amasya Fabrika amasyada yangın
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