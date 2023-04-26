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Ameliyatsız cinsiyet değiştiren Doruk Doğrusöz son haliyle şaşırttı

Ameliyatsız cinsiyet değiştiren Doruk Doğrusöz son haliyle şaşırttı
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Ameliyatsız cinsiyet değiştirme sonrasında ismini de Doruk olarak değiştiren Neslihan Doğrusöz, son hali ile gündeme geldi.

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz yarışmadan sonra cinsiyet değiştirme ameliyatı olarak Doruk Doğrusöz adını aldı ve hayatına erkek olarak devam etmeye başladı.

"Erkek olduğumu çocukken anladım. 5 yaşımda dedemin tıraş takımları ile oynar, yüzüme köpük sürerdim" diyen Doruk Doğrusöz bir dönem Sevda Demirel ile de aşk yaşamıştı.

Son dönemde saç sakalı birbirine karışmış haliyle dikkat çeken eski yarışmacı sonunda takipçilerinin sözünü dinleyip tıraş oldu.

Sporunu aksatmayan ve tarzına oldukça önem veren Doğrusöz son halini paylaştı.

Doruk Doğrusöz'ün son haline beğeni yağdı.

Etiketler Neslihan Doğrusöz Doruk Doğrusöz cinsiyet ameliyat
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