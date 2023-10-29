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Anıtkabir’de ''her yer Tayyip, her yer Erdoğan'' sloganları

Anıtkabir’de ''her yer Tayyip, her yer Erdoğan'' sloganları
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Türkiye Cumhuriyetin 100. yaşını kutlarken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında "her yer Tayyip her yer Erdoğan" sloganları atılması tepki çekti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.kuruluş yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’deki törenlere katıldılar. Erdoğan ve devlet erkanı Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Cumhurbaşkanı, Atatürk’ün mozolesine kırmızı ve beyaz karanfillerle süslü çelengi bıraktı. Devlet erkanı önce saygı duruşunda bulundu ardından İstiklal Marşı okudu.

Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı mesaj şöyle:

"Aziz Atatürk, milletçe "En büyük eserim" dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Tarihimizin bu önemli dönüm noktasına zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı, gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarlarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık. Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak ittifak ortaklarımız ve milletimizle birlikte Cumhuriyet'in ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız. Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Ruhunuz şad olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun."

ANITKABİR’DE BÜYÜK AYIP

Daha sonra dışarıdaki kalabalığın önüne çıkan Erdoğan, skandal bir tezahüratla karşılandı. Geçtiğimiz dönemlerde Anıtkabir’de gerçekleştirilen törenlerde de duyulan ‘her yer Tayyip her her Erdoğan’ tezahüratı yeniden slogan olarak atıldı.

30 Ağustos 2022’de, Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmî törende “Reis” ve “Dik dur eğilme, bu millet seninle” sloganı atmıştı.

29 Ekim 2019’da, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmış ve “Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganı duyulmuştu. Yine, 10 Kasım 2019’da da “Recep Tayyip Erdoğan” tezahüratı yapılmıştı.

 

Etiketler anıtkabir recep tayyip erdoğan slogan
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