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  3. 29 Nisan 2019 21:04

Ankara Valiliği'nden F-16 uyarısı

Ankara Valiliği, yarın yapılacak F-16 uçuşu sırasında oluşacak ses nedeniyle vatandaşları endişe konusunda uyardı.

Ankara Valiliği'nden F-16 uyarısı
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Ankara Valiliği, yarın Kahramankazan'da gerçekleşecek F-16 uçuşu sırasında oluşacak ses nedeniyle halkın endişeye kapılmaması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. tarafından yarın saat 10.00-11.00 arasında Kahramankazan Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda F-16 uçuşunun gerçekleştirileceği belirtildi. 1 saat sürecek F-16 uçuşu sırasında ses hızının üstüne çıkılacağı bildirilen açıklamada, uçuş sırasında oluşacak ses nedeniyle vatandaşların endişeye kapılmaması istendi.

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