Ankara Valiliği'nden F-16 uyarısı

Ankara Valiliği, yarın Kahramankazan'da gerçekleşecek F-16 uçuşu sırasında oluşacak ses nedeniyle halkın endişeye kapılmaması uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. tarafından yarın saat 10.00-11.00 arasında Kahramankazan Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda F-16 uçuşunun gerçekleştirileceği belirtildi. 1 saat sürecek F-16 uçuşu sırasında ses hızının üstüne çıkılacağı bildirilen açıklamada, uçuş sırasında oluşacak ses nedeniyle vatandaşların endişeye kapılmaması istendi.