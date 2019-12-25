Ankara'da 2. bomba: "AK Partili damat" tartışması !

CHP’li eski milletvekili Sinan Aygün’ün yaptığı TOGO ikiz kuleleri hakkında, usule aykırı olduğu gerekçesi ile TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi konuyu yargıya taşımıştı. Yargı, Mimarlar Odası’nın gerekçesini haklı buldu ve TOGO ikiz kulelerinin planını iptal etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi de, yargının kararını uygulama yönünde adım attı.

Bunun üzerine Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, “rüşvet” iddiası ile suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatırken, İçişleri Bakanlığı da araştırma yapılmak üzere müfettiş görevlendirmişti.

Türkiye’nin günlerdir konuştuğu Ankara’daki TOGO kulelerinin yanı sıra bir de “AK Parti’li damat” ortaya çıktı.

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü “İkinci skandal-Demir kafes” başlıklı yazısında HALK TV'deki programına konuk olan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın açıklamalarını aktardı.

Orhan Uğuroğlu, “TOGO ikiz kulelerinden sonra ikinci rant skandalı Ankara'nın en çok tartışılan "Demir Kafes" adlı projede ortaya çıktı ki, bu kez iddialar AK Parti'ye kadar uzanıyor. Melih Gökçek döneminde metro durağı ile entegre alışveriş merkezi olarak çelik konstrüksiyon imalat Ankaralıların büyük tepkisini çekti ve Gökçek geri adım atarak bu çirkinlik abidesini yıktı. Ancak bu kez daha büyük bir proje için imar planı değişikliği yaparak işyeri, ofis ve alış veriş merkezi (AVM) yapılması için ihaleye çıktı. İhaleyi YDA inşaat kazandı” ifadelerini kullandı.

“2001 YILINDA ‘AK Parti KURUCUSU’ YAPILDI”

“85 metrekareden 7 bin 761 metrekareye kadar birleştirilme imkanı sağlayan süper lüks ofisler yapıldı” diyen Orhan Uğuroğlu, şirketin sahiplerini ve “AK Parti’li damat” olayı şöyle anlattı:

“YDA inşaatın sahipleri olan Hüseyin Arslan ve Cüneyt Arslan'ın kız kardeşi, AK Parti kurucu üyesi ‘Mücahit Arslan’ olarak tanınan Ali İhsan Arslan'ın öz amcası Hüseyin Arslan ile evli. Hüseyin Arslanların isim benzerliğinin yanı sıra akrabalık ilişkileri olması da YDA inşaatı 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ‘yıldızı parlayan’ müteahhitler arasına girmesi de dikkat çekti.

Ali İhsan Arslan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ve daha sonra cezaevine girdiği dönemde de güvenini kazanarak Erdoğan tarafından 2001 yılında ‘AK Parti kurucusu’ yapıldı.

Arslan, AK Parti'nin kuruluşundan sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Genel Başkanlığı, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde danışmanlık yaptı.

Erdoğan vefa göstererek 22. Dönemde Mücahit Arslan'ın babası M. İhsan Arslan'ı Diyarbakır'dan aday göstererek milletvekili seçilmesini sağladı.”

“MANSUR YAVAŞ'IN ÖNÜNE GELECEK”

Uğuroğlu, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın açıklamalarını ise şöyle aktardı:

“Mücahit Arslan o dönemde Erdoğan'ın ‘sağ kolu’ olarak yanından ayrılmayan en yakın siyasetçi olarak dikkat çekiyordu.

Erdoğan, Mücahit Arslan'a ‘AK Parti genel merkez inşaatı ve Çamlıca cami inşaatı’ gibi önemli projelerin finans sorumluluğunu da vermişti.

Değerli okurlarım,

TOGO kuleleri ile ortaya çıkan rant ile mücadele eden Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ı, HALK TV'de hazırlayıp sunduğum ve Cuma hariç hafta içi her akşam 24.00'de yayınlanan ‘Orhan Uğuroğlu ile Halk Uyanıyor’ canlı yayınına davet ettim.

Candan, Melih Gökçek ve Mustafa Tuna dönemini kapsayan 25 yıllık AK Parti döneminde 10 binden fazla şehir planı değişikliği yapıldığını vurguladı.

Yaklaşık 1200 dava açıldığını belirten Candan ‘Demir Kafes’ olarak bilinen ve YDA inşaat tarafından tamamlanan projede yaşananları şöyle anlattı:

‘İnşaat başlar başlamaz yargıya başvurduk ve imar planı ile inşaat ruhsatının durdurulması konusunda mahkemeyi kazandık. Ancak, Ankara Büyükşehir Belediyesi plan değişikliği yaptı bizim yargı kararı boşa çıktı. Tam bir yılan hikâyesi ki 6 kez plan yaptılar, yargı 6'sını da iptal etti. Yedincisini yaptılar büyük bir olasılıkla buda iptal edilecek. Çünkü bağımsız bilirkişi yine lehimize görüş bildirdi.’

-Sordum: ‘Nedir bu demir kafes alanındaki ısrar?’

Candan yanıt verdi: ‘Ankara'nın ucubeleri arasında sayılan "demir kafes" olarak adlandırılan alanda yapılan planın amacı her ne kadar ‘metro destek tesisi’ yapılması olarak gösterilmek istense de gerçekte yapılan bir alışveriş ve ticaret merkezinden başka bir şey değildir. Sürekli plan değişiklikleri yine yanlış yola girilmiş hukuk devletine aykırı işlemlerle hukuk arkadan dolanılmaya çalışılmaktadır. Ankaralıya eziyet verdiğine göre, kimi kalkındıracak bu yapılaşma? Melih Gökçek, Mustafa Tuna ve Belediye Meclisi aldığı bu kararlarla hukuk devleti ilkesini ihlal etmektedirler. Alenen mahkeme kararlarını yok saymaktadırlar. Bütün bunların yargı önünde hesabı sorulacak günler çok uzak değildir. Demir Kafes'i mühürlemeyen önce Melih Gökçek sonra da Mustafa Tuna ile belediye meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduk. Demir Kafes'in hukuksuzluğu dillere destan oldu… Adalet yerini bulana kadar mücadele edeceğiz.’

Değerli okurlarım,

Çukurambar semti, AK Parti döneminin en büyük rant işlerinin döndüğü önemli bir semt haline geldi. İşte bu semtin içinde yer alan YDA Center projesini ve AK Parti'ye uzanan ilişkiler zincirini ortaya koydum.Başkan Tezcan Karakuş Candan nasıl oluyor da 6 kez mahkeme tarafından iptal ediliyor? Ancak gerek Melih Gökçek gerekse Mustafa Tuna yargı kararlarını neden, kimlerin hatırı ya da talimatı doğrultusunda by-pass yaptılar. YDA Center konusu yakında yine mahkeme kararı olarak ‘Ranta hayır’ diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önüne gelecek.”