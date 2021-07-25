Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın: 1 kişi gözaltına alındı

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın çıkan yangında kundaklama şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın bölgesine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken kundaklama iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

YANGIN OTLUK BÖLGEDE ETKİLİ OLDU

Alev alan kısmın otluk bölgede olduğu, etrafında ise cam ağaçları bulunduğu gelen ilk bilgiler arasında yer alırken, 5-6 hektarlık bölgeyi kaplayan yangın itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmaları sonrasında kontrol altına alındı.

ATATÜRK TARAFINDAN HAZİNE'YE BAĞIŞLANDI

İlk adı "Orman Çiftliği" olan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün mülkü olan alan 1925 yılında kuruldu. 1937 yılında Atatürk tarafından Hazine'ye bağışlanan çiftliğin adı 1 Nisan 1950'de yürürlüğe giren 5659 sayılı Kanun ile "Atatürk Orman Çiftliği" adını aldı.