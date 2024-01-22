Ankara'da korkutan yangın

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 7 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yer alan bir apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.