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  3. 07 Nisan 2020 15:17

Ankara'da Roketsan fabrikasında patlama! Yaralılar var

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Roketsan fabrikasında patlama meydana geldi. Ankara Valiliği, patlamada 3 çalışanın hafif yaralandığını açıkladı.

Ankara'da Roketsan fabrikasında patlama! Yaralılar var
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Elmadağ'da bulunan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı kuruluşu olan Roketsan Fabrikası'nda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte fabrikada dumanlar yükselirken, çevrede panik yaşandı. Patlama, ilçe merkezinde de hissedildi. Patlamada 3 kişi hafif yaralandı.



Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, patlama ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Demir, "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

VALİLİK: 3 ÇALIŞAN HAFİF YARALANDI

Ankara Valiliği, Roketsan'da meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsan'da yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir. Can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif şekilde yaralanmıştır" denildi.

DHA

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ankara , roketsan patlama
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