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  3. 09 Nisan 2019 23:02

Ankara'da vahşet ! Çok sayıda köpek zehirlendi

Ankara'da çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü. Vatandaşlar bu duruma tepki göstererek sosyal medyadan paylaşım yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olay sonrası talimat verdi.

Ankara'da vahşet ! Çok sayıda köpek zehirlendi
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Ankara'da çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü. Vatandaşlar yaşananlara tepki gösterirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olayla ilgili Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Daire Başkanlığı'nı görevlendirdiğini açıkladı.

Ankara'nın Batıkent Turgut Özal Mahallesi'nde, kimliği belirsiz kişiler sokak köpeklerini zehirleyerek öldürdü. Zehirlenen köpeklerden 8'i öldü 5'i ise klinikte tedavi altına alındı.

Sosyal medyada gündeme gelen olayda, çok sayıda mahalleli ve hayvanseverler sokağa dökülerek tepki gösterdi.

Çok sayıda hayvan koruma derneği yetkilileri ile hayvanseverler bölgeye gitti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

MANSUR YAVAŞ'TAN TALİMAT

Sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Daire Başkanlığı bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

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